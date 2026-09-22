Por: Noticiero 90 minutos

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El periodista Yamid Amat, una figura emblemática del periodismo colombiano, permanece hospitalizado en la Fundación Santa Fe, ubicada en el norte de Bogotá. Según información confirmada por Canal 1, Amat, quien tiene 84 años, ingresó recientemente a la clínica, donde actualmente está bajo observación médica en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

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De acuerdo con los reportes iniciales, el comunicador y fundador del noticiero CM& está siendo asistido por un equipo de especialistas en la UCI. Hasta el momento, no hay un reporte médico oficial sobre su evolución o diagnóstico exacto, pero se conoce que el periodista está en observación y recibe la compañía permanente de su núcleo familiar más cercano, incluidos su esposa y su hijo. La Fundación Santa Fe, centro de atención donde está internado, mantiene discreción respecto a los detalles de la situación, mientras el entorno de Amat solicita comprensión y respeto por la privacidad en momentos delicados.

La noticia, dada a conocer por Canal 1, ha causado preocupación en la opinión pública y en el gremio periodístico, donde Yamid Amat es reconocido no solo por su influencia, sino por su larga trayectoria profesional. Su papel como fundador de CM& lo posicionó como uno de los referentes en la manera de informar al país durante décadas. Se espera que en las próximas horas sus familiares o el centro hospitalario emitan un comunicado con información más precisa sobre el estado de salud y evolución del periodista.

La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) es un espacio hospitalario especializado en la atención de pacientes con condiciones críticas que requieren monitoreo constante y soporte avanzado por parte de personal médico. El hecho de que Yamid Amat permanezca en este lugar refleja la seriedad de su situación, aunque hasta ahora no se han revelado al público los detalles específicos de su estado.

Por ahora, la noticia continúa en desarrollo y tanto seguidores como colegas del periodista esperan pronta información que permita conocer la evolución de uno de los más importantes representantes de los medios en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el estado actual de salud de Yamid Amat según los reportes recientes?

Hasta el momento, la información disponible señala que Yamid Amat permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe en Bogotá. De acuerdo con Canal 1, todavía no existe un reporte médico oficial sobre su condición, pero el periodista está en observación constante bajo la supervisión de un equipo especializado y acompañado por sus familiares más cercanos.

¿Qué funciones cumple la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el tratamiento de pacientes como Yamid Amat?

La Unidad de Cuidados Intensivos, conocida por sus siglas como UCI, está destinada al manejo de pacientes en estado crítico que necesitan monitoreo continuo y tratamientos avanzados. En el caso de Yamid Amat, su permanencia en la UCI implica que su condición requiere cuidados médicos intensivos y especial atención para preservar su salud.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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