Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La prestación del servicio de taxi en las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto tendrá un cambio significativo: el Ministerio de Transporte determinó que la Planilla Única de Viaje Ocasional, conocida por su sigla PUVO, podrá ser expedida sin costo alguno para los taxistas que trabajen en estos territorios. Esta decisión fue formalizada a través de la Resolución 20263040038685 y forma parte de las acciones diseñadas para mitigar los efectos de la emergencia en dichas áreas, de acuerdo con lo establecido en la normativa oficial.

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La medida se enmarca dentro de las disposiciones adoptadas por el gobierno nacional con el objetivo de facilitar la operación del transporte terrestre individual de pasajeros, sector especialmente relevante en contextos de emergencia. Según lo estipulado por el Ministerio de Transporte, la gratuidad en la expedición de la PUVO responde a la necesidad de ofrecer alivios temporales que permitan una movilidad más eficiente de pasajeros y conductores en los territorios perjudicados por el sismo.

Es importante aclarar que, contrario a lo que algunos pueden interpretar, la planilla no desaparece para todos los taxistas del país. Esta disposición no implica la eliminación nacional de la PUVO, sino un cambio temporal y focalizado únicamente para quienes se encuentren en las zonas cobijadas por las medidas de emergencia. En situaciones normales, la PUVO es el documento imprescindible que autoriza a los taxis a realizar viajes ocasionales fuera de su radio habitual de servicio. Por tanto, en el resto del país, continúa siendo obligatoria y su expedición mantiene los procedimientos y costos habituales.

El alcance de este beneficio está determinado por las restricciones precisadas en la resolución y en el Decreto 1424 de 2026, el cual otorgó facultades extraordinarias para crear soluciones rápidas y efectivas frente a la emergencia. Dichas medidas tendrán una vigencia general de hasta seis meses, alineándose con el periodo estimado para la normalización de las actividades de transporte en las zonas más impactadas. Así, los taxistas que operen en estas regiones podrán realizar el trámite de la PUVO sin costo, facilitando la movilidad tanto para ellos como para los ciudadanos que requieren este servicio en tiempos complicados.

De esta forma, el gobierno busca responder de manera ágil a los retos que dejó el terremoto, garantizando que el transporte individual siga operando bajo un marco legal claro y adaptado a la coyuntura, sin relajar las exigencias fuera de los territorios en emergencia.

¿Qué es la Planilla Única de Viaje Ocasional (PUVO) y para qué sirve?

La Planilla Única de Viaje Ocasional, conocida como PUVO, es el documento que autoriza a los taxis a realizar viajes excepcionales fuera del área geográfica habitual para la cual fueron habilitados. Su función principal es legalizar y controlar estos trayectos, asegurando el cumplimiento de la normativa de transporte individual.

¿En qué zonas aplica la expedición gratuita de la PUVO para taxis?

La expedición gratuita de la PUVO solo aplica en las zonas que fueron afectadas por el terremoto y que han sido cobijadas por las medidas de emergencia establecidas por las autoridades, según la Resolución 20263040038685 y el Decreto 1424 de 2026. El beneficio es exclusivo para estas áreas y será temporal, hasta por seis meses, según lo dispuesto por la normativa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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