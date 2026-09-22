Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Local de La Candelaria, en el marco de su iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, adelanta actualmente una intervención significativa en la carrera Primera, comprendida entre las calles 12B y 12C. Este proyecto responde a necesidades puntuales manifiestas por la ciudadanía y se enfoca en mejorar la movilidad, la seguridad y el espacio público en ese tradicional sector de Bogotá.

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De acuerdo con la información proporcionada por la propia Alcaldía, la intervención abarca un área aproximadamente de 925 metros cuadrados y cuenta con una inversión cercana a los 750 millones de pesos, recursos asignados bajo el contrato 371 de 2025. Esta acción hace parte de las tareas que desarrolla la Administración Local para responder a las necesidades de infraestructura detectadas en el territorio, así como para promover la recuperación y el mejoramiento de los espacios cotidianos utilizados por la comunidad.

Entre los objetivos destacados del proyecto se encuentra el fortalecimiento de las condiciones para la circulación tanto de peatones como de vehículos, al igual que la reducción de factores de inseguridad, con el fin de convertir estos espacios en zonas públicas más adecuadas y seguras para los habitantes, trabajadores y visitantes de La Candelaria. El enfoque principal es transformar las solicitudes formuladas por los ciudadanos en acciones que generen mejoras tangibles en la calidad de vida y en el entorno urbano de quienes transitan por el sector.

Actualmente, según la Alcaldía Local, las actividades de obra se hallan en su fase final, en cumplimiento del cronograma estipulado, que contemplaba el cierre de labores entre el 14 y el 19 de septiembre. Esto representa un avance notorio hacia la conclusión de una intervención que, de acuerdo con la alcaldesa local, Angélica María Angarita Serrano, ratifica el compromiso institucional con la respuesta a las solicitudes comunitarias y la ejecución de obras orientadas al bienestar de la población.

La recuperación de la carrera Primera se suma a otras inversiones y acciones ejecutadas por la Alcaldía Local, todas ellas dirigidas al mejoramiento de la movilidad, la seguridad y el ordenamiento del espacio público en La Candelaria. Este tipo de intervenciones refuerza la importancia de la escucha activa a la ciudadanía y la concreción de esas demandas en proyectos tangibles que procuran cambios positivos para la vida urbana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la intervención en la carrera Primera en La Candelaria, Bogotá?

La intervención en la carrera Primera entre calles 12B y 12C abarca el mejoramiento de 925 metros cuadrados con una inversión cercana a los 750 millones de pesos, enfocándose en optimizar la movilidad, seguridad y el espacio público, según informó la Alcaldía Local de La Candelaria.

¿Cuáles son los beneficios del mejoramiento de espacio público y movilidad en La Candelaria?

Los principales beneficios de estas obras, de acuerdo con la Administración Local, son la mejora en la circulación de peatones y vehículos, el fortalecimiento de la seguridad y la adecuación de espacios públicos más seguros y accesibles para quienes viven, trabajan o visitan el sector.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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