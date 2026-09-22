Por: Portal Bogotá

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Bogotá celebró su aniversario número 488 por todo lo alto, con el Festival de Verano 2026, un evento que congregó a más de 4 millones de personas en las 20 localidades de la ciudad, de acuerdo con información publicada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Durante esta festividad, la programación gratuita ofreció un portafolio de 69 actividades enfocadas en deporte, recreación, actividad física, inclusión, innovación y experiencias pensadas para toda la ciudadanía.

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El Festival transformó la dinámica habitual de Bogotá, al convertirla en un punto de encuentro para niñas, niños, jóvenes, familias, deportistas, personas mayores y visitantes. Según lo señaló Daniel García Cañón, director del IDRD, "más de 4 millones de participaciones nos muestran la dimensión que alcanzó el Festival, pero también el valor que tiene para Bogotá contar con espacios gratuitos para encontrarnos, movernos y disfrutar la ciudad". El enfoque de inclusión marcó la agenda, con 58 actividades orientadas a ampliar el acceso a todos los sectores poblacionales, reconociendo la diversidad presente en la capital.

Uno de los hitos fue la realización, por primera vez, del Festival de Verano Rural en la vereda La Unión, ubicada en Sumapaz. Asimismo, la llamada Ciclovía Nocturna logró el mayor impacto de convocatoria, registrando 2.009.138 trayectos en una sola noche de caminatas, ciclismo y patinaje por las calles bogotanas. La innovación también estuvo presente con experiencias como el Bici Cine, que combinó recorridos en bicicleta con cine al aire libre, y el reto Tren Humano, en el que participaron 1.320 patinadores.

En cuanto al deporte competitivo, Bogotá recibió a más de 1.200 atletas nacionales e internacionales para 23 eventos —5 internacionales, 13 nacionales, 5 distritales— incluyendo 4 específicas de deporte paralímpico. Se llevaron a cabo competencias de diversas disciplinas, como voleibol playa, tenis, taekwondo, sóftbol, rugby subacuático y escalada, en 12 escenarios deportivos de la ciudad. Además, se inauguraron remodelaciones en el Complejo Acuático, fortaleciendo así la infraestructura deportiva local.

El Festival de Verano 2026 también dejó impacto económico. De acuerdo con estimaciones preliminares citadas por el IDRD, la movilización económica alcanzó los $ 125.826 millones, impulsada tanto por el gasto de residentes como de turistas y el apoyo de 34 marcas aliadas. Esta articulación con el sector privado se tradujo en servicios y experiencias que enriquecieron la celebración de una ciudad que apuesta cada vez más por el bienestar y la sana convivencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impacto económico tuvo el Festival de Verano 2026 en Bogotá?

El Festival de Verano 2026 movilizó una suma estimada de $ 125.826 millones, cifra basada en proyecciones de asistencia y gasto promedio de los participantes, tanto locales como turistas. El gasto incluyó conceptos como alimentación, transporte, alojamiento, compras y entretenimiento, y contó con la participación de 34 marcas aliadas que aportaron recursos en especie y efectivo. Estos datos resaltan la capacidad del festival para no solo fomentar la recreación, sino también dinamizar la economía bogotana.

¿Cuáles fueron las actividades más destacadas del Festival de Verano de Bogotá?

Entre las actividades más sobresalientes del Festival de Verano 2026 se encontraron la Ciclovía Nocturna, que registró más de 2 millones de trayectos en una noche, el Festival de Verano Rural en Sumapaz y experiencias innovadoras como el Bici Cine y el reto Tren Humano. Además, se desarrollaron 23 eventos deportivos de diferentes disciplinas, así como inauguraciones de infraestructura remodelada, consolidando una programación diversa que alcanzó a todos los segmentos de la población de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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