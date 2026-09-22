Por: El Espectador

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Bogotá se encuentra nuevamente bajo presión por el intenso tráfico vehicular que caracteriza a la capital colombiana, una situación que empeora ante el avance de diferentes obras en los principales corredores viales. En este contexto, la planeación de los desplazamientos se vuelve crucial para quienes transitan la ciudad, especialmente este 22 de septiembre. Así, información relevante sobre el estado de la movilidad, las restricciones de circulación y el funcionamiento del sistema de transporte masivo se convierte en una herramienta fundamental para anticipar y organizar sus recorridos urbanos.

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De acuerdo con datos publicados por El Espectador, para el 22 de septiembre se mantiene vigente la medida de pico y placa, la cual limita la circulación de vehículos particulares en la ciudad. En esta jornada, la restricción se aplica a automóviles cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5. Para quienes utilizan taxis, la norma cobija aquellos con placa finalizada en 9 o 0, en el mismo horario establecido para los carros particulares. Según la información oficial, la restricción inicia a las 6:00 a. m. y finaliza a las 9:00 p. m., un lapso amplio durante el cual los conductores deben asegurarse de cumplir la normativa para evitar sanciones.

En cuanto al servicio de transporte público, Transmilenio, el sistema de buses articulados de Bogotá, comunicó que en la mañana de este martes 22 de septiembre opera con normalidad. Hasta el momento, no se han reportado novedades que alteren la prestación del servicio, por lo que los usuarios pueden planear sus trayectos habituales. Sin embargo, se recomienda estar atentos a los canales oficiales, pues cualquier situación imprevista podría reflejarse en modificaciones en las rutas o los horarios de atención.

Los ciudadanos que planean su desplazamiento para este día deben tener en cuenta tanto la restricción del pico y placa como las posibles afectaciones viales asociadas al desarrollo de obras. La consulta constante de las fuentes oficiales permitirá evitar contratiempos en la movilidad y garantizar un traslado más seguro y eficiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué placas tienen pico y placa en Bogotá hoy 22 de septiembre?

De acuerdo con la información reportada por El Espectador, la restricción de pico y placa para vehículos particulares durante este 22 de septiembre aplica para aquellos cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5. Por su parte, los taxis con placas finalizadas en 9 o 0 también deben acatar la medida desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.

¿Cómo está operando Transmilenio en Bogotá hoy?

Según el reporte de El Espectador, Transmilenio anunció que durante este martes 22 de septiembre el sistema opera con normalidad y hasta el momento no se presentan novedades que impacten el servicio. Se sugiere a los usuarios consultar los canales oficiales ante cualquier eventualidad que pueda surgir en el transcurso del día.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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