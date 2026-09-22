Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La construcción de la línea 1 del Metro de Bogotá avanza, y detrás de cada cierre vial, desvío peatonal y elemento de señalización, hay un equipo comprometido cuya labor es esencial para la movilidad y seguridad urbana. Uno de estos profesionales es Óscar Humberto Núñez, ingeniero en Transporte y Vías y residente de Tráfico del proyecto, quien desempeña su trabajo desde septiembre de 2024. De acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía de Bogotá, Óscar lidera la implementación de los Planes de Manejo de Tránsito (PMT), una tarea fundamental que permite desarrollar las obras y, simultáneamente, mantener en orden el flujo vehicular y peatonal en los sectores intervenidos.

Sigue a PULZO en Discover

La función de Óscar y su equipo consiste en instalar la señalización y así crear desvíos cuando se programan los cierres necesarios para ejecutar las obras de la línea 1 del metro. Este proceso exige una planeación minuciosa, coordinación y una notable capacidad de adaptarse a retos inesperados durante cada intervención. Según la Alcaldía, Óscar ha participado en actividades en diversas localidades de Bogotá, como Kennedy, Puente Aranda, Antonio Nariño, Los Mártires, Santa Fe, Chapinero y Teusaquillo. Gracias a esto, ha podido conocer de primera mano las particularidades de los distintos corredores y los desafíos de mantener la movilidad en medio de una obra de gran envergadura.

Cada PMT inicia una vez obtiene el Concepto de Operación Integral (COI), momento desde el cual se colocan las señales, cerramientos y desvíos necesarios para avanzar en la construcción. No obstante, los retos no solo surgen de la planeación; durante la ejecución aparecen novedades técnicas que deben solucionarse ágilmente debido a la dinámica de la obra. La experiencia en sectores como la avenida Caracas, a la altura de Los Mártires, ha sido particularmente exigente, dadas las condiciones locales y la presión de mantener activa la movilidad para miles de ciudadanos, según detalló la información oficial.

El trabajo de Óscar no termina cuando acaban las intervenciones, ya que también debe liderar la restitución del estado inicial de las vías y espacios intervenidos, así como el mantenimiento de los cerramientos instalados durante la obra. Como resalta, a medida que los trabajos avancen y se levanten los cierres, la movilidad mejorará progresivamente. Además, confía en que la entrada en operación del Metro traerá consigo una transformación positiva, al reducir los tiempos de viaje y ofrecer una nueva alternativa de transporte para Bogotá.

Historias como la de Óscar se convierten en reflejo de los esfuerzos que se realizan para que la ciudad avance hacia una movilidad más eficiente y moderna.

¿Qué son los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) en las obras del Metro de Bogotá?

Los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) son estrategias detalladas que buscan organizar y garantizar la movilidad y la seguridad de peatones y vehículos en las zonas donde se realizan intervenciones relacionadas con el Metro de Bogotá. Su implementación es fundamental para que la ciudad continúe funcionando de manera ordenada durante la ejecución de estas importantes obras de infraestructura.

¿Cómo impactará la Línea 1 del Metro de Bogotá en la movilidad de la ciudad?

De acuerdo con la información oficial, la entrada en funcionamiento de la línea 1 del Metro de Bogotá permitirá reducir los tiempos de viaje y ofrecerá una alternativa de transporte masivo. Esto representará una transformación significativa en la calidad de vida de los ciudadanos, mejorando la movilidad una vez superadas las fases de cierre y obras necesarias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z