Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Este martes 22 de septiembre, los conductores que circulen por la avenida Ferrocarril de Ibagué deben estar atentos a una serie de modificaciones en la movilidad, ya que se implementarán cierres intermitentes en un tramo específico de esta importante vía. De acuerdo con la información disponible, la restricción tendrá lugar en el carril descendente de la avenida Ferrocarril, concretamente entre las calles 42 y 44.

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La razón de estas modificaciones en el tránsito es la realización de trabajos de pavimentación, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de la vía. Por esta razón, las autoridades locales han dispuesto que los cierres sean intermitentes, es decir, se realizarán por intervalos y de acuerdo con el avance de las labores en la zona. Esta dinámica busca minimizar los inconvenientes para los usuarios y evitar una restricción total, que podría afectar de manera significativa el flujo vehicular en un sector estratégico de Ibagué.

Ante el anuncio de estas intervenciones, las autoridades han recomendado a los conductores programar sus desplazamientos con anticipación. De acuerdo con la información suministrada, es fundamental que los usuarios de esta vía consideren el cierre antes de salir y calculen adecuadamente sus tiempos de trayecto. Así mismo, durante la jornada en la que se lleven a cabo las obras de pavimentación, se enfatiza la importancia de transitar con precaución, acatando todas las señalizaciones dispuestas en el lugar por el personal encargado. Estas recomendaciones tienen como fin salvaguardar tanto la seguridad de los conductores como la de los trabajadores que participan en la intervención.

Las autoridades reiteraron la invitación a atender la señalización y a estar atentos a cualquier nueva indicación relacionada con el avance de los trabajos, buscando siempre garantizar la movilidad y la seguridad en el sector intervenido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los cierres intermitentes en la avenida Ferrocarril de Ibagué?

Los cierres intermitentes en la avenida Ferrocarril de Ibagué se aplicarán en el tramo comprendido entre las calles 42 y 44, específicamente en el carril descendente. Estos cierres se efectuarán durante el martes 22 de septiembre mientras se realizan trabajos de pavimentación, y su duración dependerá del avance de las obras.

¿Por qué se realizan trabajos de pavimentación en la avenida Ferrocarril de Ibagué?

Los trabajos de pavimentación en la avenida Ferrocarril de Ibagué tienen como propósito mejorar las condiciones de la vía, facilitando así una mejor movilidad y seguridad para quienes transitan por este sector de la ciudad. Las autoridades indicaron que estos trabajos requieren modificaciones temporales en el tránsito, como los cierres intermitentes señalados entre las calles 42 y 44.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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