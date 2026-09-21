Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Pico y placa en Bogotá para este martes 22 de septiembre de 2026: conozca las restricciones y recomendaciones

Sigue a PULZO en Discover

Este martes 22 de septiembre de 2026, la medida de pico y placa en Bogotá seguirá aplicándose tanto para vehículos particulares como para taxis, según la información oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). De acuerdo con la entidad, los vehículos particulares cuyas placas finalicen en 6, 7, 8, 9 y 0 pueden circular sin restricciones durante la jornada. Por su parte, los taxis autorizados para transitar en la ciudad serán aquellos cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

La medida para vehículos particulares estará vigente entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., mientras que para los taxis el horario es de 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m., según el calendario oficial difundido por la SDM. Estas restricciones persiguen el objetivo de mejorar la movilidad y reducir la congestión en la capital, por lo que resulta fundamental que los ciudadanos se informen antes de desplazarse para evitar sanciones.

Para quienes necesitan estar exentos de la medida, la Secretaría Distrital de Movilidad ofrece la opción de registrarse en su página web oficial y acogerse al ‘Pico y Placa Solidario’, un esquema que permite a los usuarios pagar por la posibilidad de circular con su vehículo durante las horas restringidas. Esta modalidad solo puede adquirirse por medio del sitio web oficial de la entidad, www.movilidadbogota.gov.co, y el pago debe realizarse mediante el botón de PSE dentro de la plataforma legítima.

La SDM enfatiza que no existen intermediarios autorizados ni páginas web externas habilitadas para la tramitación o pago del ‘Pico y Placa Solidario’. Los ciudadanos deben estar atentos a canales oficiales para evitar fraudes y ser víctimas de sitios fraudulentos que ofrecen supuestas exenciones.

Finalmente, la recomendación principal de la SDM es planear los recorridos verificando previamente las restricciones del día y no confiar en plataformas distintas a la oficial para cualquier trámite relacionado con la movilidad de la ciudad.

¿Cómo obtener el permiso de Pico y Placa Solidario en Bogotá?

La obtención del permiso de Pico y Placa Solidario en Bogotá solo puede realizarse a través de la página oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, de acuerdo con la información contenida en su propio portal. El proceso incluye el registro del usuario y el pago, que únicamente puede realizarse mediante botón de PSE, garantizando así la seguridad y validez del trámite.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa para carros y taxis este martes en Bogotá?

El horario para el pico y placa este martes 22 de septiembre de 2026, según la Secretaría Distrital de Movilidad, es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. para vehículos particulares, y de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. para taxis, aplicando exclusivamente para las placas previamente indicadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z