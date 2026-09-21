Por: El Espectador

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Cada año, el Parque Metropolitano Simón Bolívar se transforma radicalmente con la llegada de Rock al Parque, uno de los encuentros musicales más emblemáticos de Bogotá. Las 113 hectáreas de su extensión, entre vegetación y lagos artificiales, se llenan de vida y energía distinta durante esos días. Cientos de personas, en su mayoría vestidas con chaquetas de cuero, botas pantaneras, crestas de colores y camisetas negras, atraviesan una estricta vigilancia de seguridad para asistir al evento. La Plaza de Eventos, ubicada en el corazón del parque, se convierte en el epicentro donde las frecuencias graves de los bajos prueban la resistencia de los amplificadores y hacen vibrar hasta los charcos que, como testigos silenciosos, esparcen ondas en la explanada.

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Gary Otero, artista veterano y figura reconocida en la escena del metal bogotano, ha sido parte de agrupaciones como Underthead, Neurosis, Desecrate y Killcrops. Con más de veinte años de carrera y múltiples presentaciones en el festival desde finales de los años 90, Otero tiene una perspectiva particular sobre el parque. De acuerdo con sus palabras, el Simón Bolívar no es un escenario frío ni indiferente. "Si tuviera que darle una identidad al parque con respecto a una banda, lo vería más como un roadie", comentó el músico, haciendo referencia a ese asistente esencial detrás del espectáculo, responsable de montar la infraestructura, resistiendo el cambiante clima capitalino y permitiendo que todo ocurra a la perfección. Para él, "Es el que siempre está ahí apoyando, pase lo que pase, diciendo: '¿qué hay que hacer? Hagámoslo'. El festival le pertenece tanto al parque como el parque al festival".

No obstante, este pulmón verde de la ciudad no siempre fue sinónimo de multitudes y grandes espectáculos. Según la información, a finales de la década de los 60, el terreno del actual parque era simplemente una franja verde, desarticulada y ocupada por grandes potreros. Fue mucho antes de convertirse en el referente urbano y cultural que congrega a miles en la actualidad, un espacio que fue transformándose hasta albergar uno de los festivales de música en vivo más importantes de la ciudad.

¿Cómo se vive Rock al Parque en el Parque Simón Bolívar?

La experiencia de Rock al Parque en el Parque Simón Bolívar es única: miles de personas ingresan en medio de rigurosos controles de seguridad y se mezclan entre charcos, explanadas, sonidos potentes y un ambiente que solo el evento logra crear. Tanto artistas como asistentes consideran que el parque y el festival están intrínsecamente vinculados, compartiendo una identidad y un propósito común destacado por figuras como Gary Otero.

¿Cuál ha sido la transformación del Parque Metropolitano Simón Bolívar a lo largo de los años?

Originalmente, el Parque Metropolitano Simón Bolívar era solo una extensión de potreros y una franja verde desarticulada. A partir de la segunda mitad del siglo XX, este espacio empezó a consolidarse como un importante referente de encuentro cultural y recreativo en Bogotá, culminando en la actualidad como epicentro de eventos de gran envergadura como Rock al Parque.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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