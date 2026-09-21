Por: El Espectador

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá anunció que, entre el lunes 21 y el viernes 25 de septiembre de 2026, realizará 27 intervenciones que implicarán la suspensión temporal del suministro de agua en más de 130 barrios, sectores y veredas de la capital, así como en municipios cercanos como Gachancipá y sectores de Soacha. De acuerdo con la entidad, estas interrupciones comenzarán en distintos horarios, entre las 7:00 y las 11:00 de la mañana, y tendrán una duración variable que oscila entre 10 y 27 horas, dependiendo de la complejidad y objetivos de cada intervención.

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Según información oficial, estas suspensiones no corresponden a medidas de racionamiento, sino que forman parte de un plan de mantenimiento programado, enfocado en labores como empates de redes, instalación de accesorios, renovación de tuberías y acciones preventivas y correctivas. Cada corte está delimitado a polígonos específicos, lo que significa que no toda la población de un barrio será necesariamente afectada, sino los sectores precisados por la Empresa de Acueducto.

El cronograma arranca el lunes en localidades como Fontibón —en barrios Modelia y Santa Cecilia, donde el corte podrá durar hasta 27 horas—, San Cristóbal, Kennedy y Chapinero. El martes, los trabajos continúan en Puente Aranda, Kennedy y Ciudad Bolívar, así como en Suba y todo el territorio de Gachancipá. El miércoles, las intervenciones afectan, entre otros, sectores de Usaquén y Suba, este último con el menor tiempo de suspensión de la semana, equivalente a 10 horas. Para el jueves y viernes, la programación cubre Kennedy, Chapinero, Usaquén, Soacha y finaliza con dos barrios de Puente Aranda, donde el servicio podría interrumpirse hasta por 27 horas.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá recomienda a la ciudadanía almacenar agua suficiente para la higiene y preparación de alimentos antes del inicio de cada suspensión. Además, aclara que hospitales, clínicas y lugares de alta concentración de personas serán atendidos por carrotanques, servicio que puede ser solicitado mediante la Acualínea 116, según informan los canales oficiales consultados. La programación, junto con sus eventuales actualizaciones, está publicada en el Portal Bogotá y en el sitio web de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Cabe señalar que la publicación oficial detalla que el periodo de trabajos finaliza el viernes 25 de septiembre, aunque se identificó un error de redacción en parte del texto que menciona erradamente el viernes 27.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá y municipios cercanos afectados por los cortes de agua del 21 al 25 de septiembre?

Entre los barrios afectados figuran Modelia, Santa Cecilia, Provivienda, Tejar, Alquería, Aguas Claras, Unicentro y Niza Norte, entre otros, así como sectores de Fontibón, Kennedy, San Cristóbal, Chapinero, Suba, Usaquén y Ciudad Bolívar. Además, la programación incluye la totalidad de Gachancipá y el sector Compartir de Soacha, de acuerdo con la información oficial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

¿Por qué se programan cortes de agua y cuáles son las recomendaciones para los usuarios afectados?

Las interrupciones se programan para realizar mantenimientos preventivos, renovaciones de tuberías y empates de redes, según explica la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. La entidad recomienda llenar el tanque de reserva antes de la suspensión y usar el agua almacenada principalmente para higiene y alimentos, además de solicitar carrotanques para hospitales u otros sitios prioritarios a través de la Acualínea 116, siguiendo las recomendaciones publicadas en los canales oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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