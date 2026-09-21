El cuero es una de las pocas inversiones de clóset que mejora con los años, siempre y cuando reciba el cuidado adecuado. Una chaqueta, unas botas o un bolso bien mantenidos pueden durar décadas, mientras que una prenda descuidada empieza a resecarse, a perder color y a agrietarse en pocos meses.

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La buena noticia es que el cuidado del cuero no es complicado ni caro. Estas son las claves.

1. Identificar qué tipo de cuero es

Antes de aplicar cualquier producto, conviene saber con qué material se está trabajando, porque no todos se cuidan igual:

Cuero liso (plena flor o cuero acabado): es el más común en chaquetas, zapatos y bolsos. Admite limpieza con paño húmedo y cremas hidratantes.

es el más común en chaquetas, zapatos y bolsos. Admite limpieza con paño húmedo y cremas hidratantes. Gamuza y nubuck: tienen una textura aterciopelada y no deben tratarse con cremas ni ceras comunes, porque se apelmazan y se manchan. Se limpian con cepillo y borrador especiales.

tienen una textura aterciopelada y no deben tratarse con cremas ni ceras comunes, porque se apelmazan y se manchan. Se limpian con cepillo y borrador especiales. Cuero sintético (ecocuero, cuero vegano): no absorbe cremas como el cuero natural. Se limpia con un paño levemente húmedo y jabón suave, y no necesita hidratación.

Si la etiqueta no lo aclara, una prueba rápida sirve de guía: el cuero natural tiene poros irregulares y huele a cuero, mientras que el sintético suele verse uniforme y con un patrón repetido.

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2. Limpiar con suavidad y con los productos correctos

La limpieza regular evita que el polvo y la grasa se acumulen y desgasten el material.

Pasar un paño suave y seco, o levemente humedecido con agua, después de usar la prenda.

Para una limpieza más profunda, usar jabón neutro diluido o un limpiador específico para cuero, aplicado con un paño casi seco.

Secar enseguida con otro paño limpio.

Lo que no se debe hacer: sumergir la prenda en agua, meterla a la lavadora o usar productos agresivos como alcohol, cloro, quitaesmalte o detergentes fuertes. Estos resecan el cuero y pueden dejar manchas permanentes.

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3. Hidratar el cuero de forma periódica

El cuero es una piel, y como tal necesita mantener sus aceites naturales. Cuando se reseca, pierde flexibilidad y aparecen las grietas.

Aplicar un acondicionador o crema específica para cuero, en capas finas y con un paño suave, haciendo movimientos circulares.

Dejar que absorba unos minutos y retirar el exceso.

Repetir cada tres a seis meses, o con más frecuencia en prendas de uso diario o expuestas al sol y la lluvia.

Siempre es recomendable probar el producto primero en una zona poco visible, porque algunos cambian ligeramente el tono. Y hay que evitar el exceso: demasiada crema tapa los poros, deja el cuero pegajoso y atrae la suciedad.

4. Secar bien y lejos del calor

Cuando el cuero se moja, la forma de secarlo es determinante.

Retirar el exceso de agua con un paño absorbente, sin frotar.

Dejar secar al aire, en un lugar ventilado y a temperatura ambiente.

En el caso de zapatos, rellenarlos con papel periódico o usar hormas para que conserven la forma.

El calor directo es el gran enemigo del cuero: el secador de pelo, los radiadores, la plancha o el sol fuerte lo endurecen y lo agrietan.

5. Tratar las manchas a tiempo

Entre más rápido se actúe, más fácil es que la mancha salga.

Agua: secar con un paño limpio y dejar secar al aire. Si queda una marca, humedecer levemente toda la superficie de manera uniforme para evitar el contorno.

secar con un paño limpio y dejar secar al aire. Si queda una marca, humedecer levemente toda la superficie de manera uniforme para evitar el contorno. Grasa o aceite: cubrir la mancha con maicena o talco, dejar actuar varias horas para que absorba la grasa y retirar con un cepillo suave.

cubrir la mancha con maicena o talco, dejar actuar varias horas para que absorba la grasa y retirar con un cepillo suave. Barro: dejar que se seque, retirar con un cepillo y luego limpiar con paño húmedo.

dejar que se seque, retirar con un cepillo y luego limpiar con paño húmedo. Tinta o manchas difíciles: lo más seguro es llevar la prenda a un especialista en cuero. Los remedios caseros suelen empeorarlas.

6. Proteger el cuero de la lluvia y del sol

Aplicar un protector o impermeabilizante específico para cuero, especialmente en zapatos y chaquetas que se usan a la intemperie.

Evitar dejar las prendas expuestas al sol directo por mucho tiempo, porque descolora y reseca.

No usar perfume, alcohol ni spray de cabello directamente sobre la prenda.

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7. Guardar el cuero de la manera correcta

Cómo se almacena importa tanto como cómo se limpia.

Chaquetas: en perchas anchas y acolchadas, que mantengan la forma de los hombros, y dentro de una funda de tela transpirable. El plástico atrapa la humedad y favorece el moho.

en perchas anchas y acolchadas, que mantengan la forma de los hombros, y dentro de una funda de tela transpirable. El plástico atrapa la humedad y favorece el moho. Bolsos: rellenos con papel o tela para que no se deformen, y guardados en su bolsa de tela.

rellenos con papel o tela para que no se deformen, y guardados en su bolsa de tela. Zapatos: con hormas o papel en el interior, en un lugar ventilado.

con hormas o papel en el interior, en un lugar ventilado. Ambiente: seco, fresco y con buena circulación de aire. En zonas húmedas conviene añadir sobres antihumedad (sílica) al clóset.

No se recomienda apretar las prendas de cuero contra otras ni guardarlas dobladas por largos periodos, porque se marcan y se agrietan en los pliegues.

8. Hábitos de uso que alargan la vida del cuero

Rotar los zapatos: darles al menos un día de descanso entre usos para que se ventilen y se sequen por completo.

darles al menos un día de descanso entre usos para que se ventilen y se sequen por completo. No sobrecargar los bolsos: el peso excesivo estira el cuero y deforma las asas.

el peso excesivo estira el cuero y deforma las asas. Rayones leves: suelen disimularse frotando con los dedos o con un paño suave, porque el calor y los aceites de la mano ayudan a rellenar la marca.

Errores comunes que dañan el cuero

Lavarlo en lavadora o dejarlo remojando.

Secarlo con secador, cerca de una estufa o al sol.

Usar aceites de cocina, vaselina o cremas para el cuerpo como acondicionador. Se enrancian, oscurecen el cuero y atraen suciedad.

Aplicar demasiado producto de una sola vez.

Guardarlo en bolsas plásticas o en lugares húmedos.

Ignorar las manchas hasta que se secan y se fijan.

(Vea también: ¿Cómo cuidar los pies después de correr? Consejos para evitar ampollas, dolor y molestias)

Preguntas frecuentes sobre el cuidado de las chaquetas de cuero

¿Cada cuánto se debe hidratar el cuero?

En general, cada tres a seis meses. Las prendas de uso diario, o las que se exponen a lluvia y sol, pueden necesitarlo con más frecuencia.

¿Se puede lavar una chaqueta de cuero en casa?

No en lavadora ni sumergiéndola. Se puede limpiar la superficie con un paño húmedo y jabón neutro. Si está muy sucia o manchada, lo mejor es una tintorería especializada en cuero.

¿Cómo quitar el mal olor del cuero?

Airear la prenda en un lugar ventilado y a la sombra. También ayuda dejar bicarbonato de sodio dentro de zapatos y bolsos por unas horas y luego retirarlo con un cepillo.

¿Qué hacer si el cuero se moja?

Secar el exceso con un paño, dejar secar al aire y lejos del calor, y una vez seco aplicar un poco de acondicionador para devolverle la flexibilidad.

¿Sirve el cuero para todo el año o se daña con la humedad?

Sirve, pero la humedad prolongada favorece el moho. Guardarlo en lugares ventilados y usar sobres antihumedad reduce el riesgo.

¿Cómo cuidar la gamuza y el nubuck?

Con un cepillo especial para gamuza y un borrador para manchas. No se les debe aplicar cremas ni ceras comunes.

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