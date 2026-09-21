Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

En el barrio Jardín Comuneros de Ibagué, se registra una preocupante denuncia por parte de sus residentes respecto al estado en el que se encontrarían dos perros. Según vecinos, los animales estarían encerrados en una vivienda en la que, al parecer, no reside ninguna persona, y esto habría ocurrido durante aproximadamente cuatro meses. El caso específico se ubica en la manzana V, casa 23, donde la comunidad manifiesta que la casa fue arrendada a un hombre, pero este nunca llevó muebles ni amobló el lugar, lo que incrementa las sospechas sobre la forma en la que viven los perros, de acuerdo con la información citada por El Nuevo Día.

Sigue a PULZO en Discover

Los habitantes afectados aseguran que el arrendatario visita la vivienda eventualmente, a veces una vez al día, pero en ocasiones pueden pasar hasta dos o tres días sin que nadie revise el lugar ni a los animales. Ante la aparente ausencia de atención constante, algunos vecinos se han dado a la tarea de arrojar comida por una de las ventanas, en un intento de ayudar a los perros mientras la situación recibe atención de las autoridades competentes.

El desasosiego de la comunidad se profundiza ante lo que describen como falta de atención: relatan que los perros ladran y lloran durante buena parte del día, lo que consideran una señal de ansiedad o abandono. Aseguran también que en el interior de la vivienda hay un alto nivel de suciedad y que los perros permanecen rodeados de basura y desaseo. Una de las denunciantes expresó: "Nos da mucho pesar de ellos", haciendo hincapié en la necesidad de intervención por parte de las autoridades para revisar el bienestar de los animales, como lo expone El Nuevo Día.

Ante la situación, los vecinos aseguran haber comunicado el caso a la Policía de Protección Animal, esperando que la entidad valore si los perros están recibiendo alimento, agua, atención veterinaria y condiciones mínimas de bienestar. No obstante, hasta el momento, los residentes informan que no se ha presentado ninguna autoridad en la vivienda. En tanto permanece la incertidumbre, los habitantes del sector siguen pendientes de los canes, intentando asistirlos dentro de sus posibilidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué entidad debe verificar el estado de los animales en casos de presunto maltrato animal en Ibagué?

De acuerdo con la denuncia de los vecinos, la Policía de Protección Animal es la entidad a la que corresponde verificar la situación de presunto abandono y maltrato animal. Aunque los residentes aseguran haber presentado solicitudes, aún esperan una intervención para constatar el estado, la alimentación y el bienestar de los perros involucrados en este caso.

¿Qué señales evidencian el presunto abandono animal en la vivienda del barrio Jardín Comuneros?

Los vecinos han señalado que los perros permanecen solos por largos periodos, ladran y lloran buena parte del día, y se encuentran rodeados de suciedad en el interior de la casa. Además, el hecho de que los residentes tengan que arrojarles comida por la ventana refuerza la presunción de abandono y descuido denunciada ante las autoridades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.