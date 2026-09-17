Por: Portal Bogotá

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En medio de una estrategia interinstitucional enfocada en la protección animal, autoridades de Bogotá desarrollaron un operativo en respuesta a denuncias ciudadanas sobre supuesto maltrato animal en el barrio El Pedregal. De acuerdo con la información difundida, unidades de la Policía de Bogotá, médicos veterinarios del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y funcionarios de la Alcaldía Local de Usme se desplazaron hasta una vivienda donde, según reportes, dos perros sufrían condiciones adversas.

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Durante la inspección realizada en el inmueble, los equipos hallaron a los animales en estado de vulnerabilidad. De acuerdo con lo documentado, los perros presentaban cicatrices en varias partes del cuerpo y mostraban signos evidentes de infestación por parásitos externos, situación que representaba un serio riesgo para su salud y bienestar. Ante esta situación, el equipo médico emitió un concepto negativo respecto a la permanencia de los perros en esa vivienda, lo que condujo a que la Policía de Bogotá efectuara la aprehensión material preventiva de los animales.

Además de las señales físicas de maltrato, la inspección reveló la ausencia de un plan de salud apropiado para atender las necesidades de los caninos. Se constató que el espacio disponible para la movilidad de los animales era bastante reducido y que la superficie destinada para su descanso estaba en condiciones insalubres, agravando el cuadro de desprotección en el que permanecían.

Tras este procedimiento, los perros quedaron bajo custodia del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), entidad encargada de velar por la protección y rehabilitación de los animales en la ciudad. Según lo informado, el caso será documentado para determinar si deben iniciarse acciones legales ante Inspecciones o la Fiscalía General de la Nación.

La ciudadanía bogotana cuenta con múltiples canales para reportar situaciones similares. Entre ellos se encuentran la Línea de Emergencias 123, el correo electrónico institucional proteccionanimal@animalesbog.gov.co, atención presencial en la Carrera 10 No 26-51, Edificio Residencias Tequendama – Torre Sur, Piso 5, y el sistema en línea 'Bogotá Te Escucha', en el que es posible adjuntar evidencia fotográfica o de video.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo denunciar casos de maltrato animal en Bogotá?

Para denunciar situaciones de maltrato animal en Bogotá, usted puede comunicarse con la Línea de Emergencias 123, escribir al correo proteccionanimal@animalesbog.gov.co, acudir presencialmente a la sede del IDPYBA en la Carrera 10 No 26-51, o utilizar el sistema ‘Bogotá Te Escucha’, adjuntando pruebas como fotos o videos.

¿Qué hace el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) en casos de maltrato?

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) interviene en casos de maltrato animal junto con otras autoridades, evalúa el estado de salud y bienestar de los animales afectados, realiza acciones de aprehensión preventiva cuando es necesario y documenta cada caso para posibles acciones legales ante Inspecciones o la Fiscalía General de la Nación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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