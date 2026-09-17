Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud (SDS) ha convocado a los ciudadanos de Bogotá para que asistan este viernes 18 de septiembre de 2026 a los puntos de vacunación habilitados en la capital. De acuerdo con la entidad, cualquier persona puede acercarse con su documento de identidad para iniciar, continuar o completar su esquema de vacunación, lo que representa una oportunidad clave para protegerse contra diferentes enfermedades inmunoprevenibles.

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Esta jornada especial tiene como objetivo primordial la prevención de afecciones como la poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B, entre otros males que aún representan un riesgo para la salud pública. Además, la Secretaría Distrital de Salud confirmó que estará disponible la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), la cual está dirigida especialmente a niñas y niños entre los 9 y 17 años, buscando así reducir a futuro los casos asociados a este virus.

Según la misma Secretaría, Bogotá cuenta actualmente con más de 200 puntos de vacunación fijos distribuidos en las distintas localidades, en lugares estratégicos como centros comerciales, parques, plazas, colegios y especialmente en centros de salud e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). Estos lugares garantizan un acceso permanente a la vacunación y los puntos pueden consultarse día a día a través de las redes sociales oficiales, para asegurar que los ciudadanos tengan información actualizada sobre los sitios disponibles y sus horarios.

En cuanto a la vacunación de población priorizada, la SDS enfatiza que quienes requieran la vacuna contra la fiebre amarilla y sean gestantes o mayores de 60 años deben acudir únicamente a los puntos autorizados, donde recibirán valoración médica y acompañamiento profesional. Las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), conocidas como EPS, son las encargadas de definir estos puntos, lo cual garantiza condiciones seguras durante el procedimiento.

Para facilitar la ubicación del punto más cercano, el Distrito pone a disposición la plataforma ‘Mapas Bogotá’. Allí, usted puede activar el buscador, ingresar el término “vacunación” y seleccionar las instituciones prestadoras de salud disponibles, con la posibilidad de consultar direcciones, horarios y servicios específicos antes de asistir con el documento de identidad correspondiente.

Según la información proporcionada por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, esta jornada es una oportunidad para proteger la salud personal y colectiva, haciendo énfasis en la importancia de mantener actualizado el esquema de inmunización en todos los habitantes.

¿Dónde consultar los puntos de vacunación habilitados en Bogotá este viernes 18 de septiembre de 2026?

La Secretaría Distrital de Salud indica que se puede consultar la ubicación exacta de los puntos de vacunación habilitados para este viernes 18 de septiembre en el enlace oficial proporcionado y a través de Mapas Bogotá, donde usted puede localizar el sitio más cercano y conocer sus horarios de atención.

¿Quiénes deben acudir a puntos especiales para la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, las gestantes y las personas mayores de 60 años deben aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla únicamente en puntos autorizados por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EPS), donde se ofrece valoración médica y acompañamiento profesional para garantizar la seguridad del procedimiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.