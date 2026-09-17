Por: Portal Bogotá

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Este viernes 18 de septiembre de 2026, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) llevará a cabo cortes temporales de agua en sectores clave de la capital debido a intervenciones en el sistema, con el objetivo de mejorar el suministro y la infraestructura hídrica en las localidades afectadas. Esta interrupción, según información oficial divulgada en la página de la EAAB, responde a la realización de trabajos de verificación y macromedición, esenciales para prevenir daños de mayor magnitud en las redes y componentes que distribuyen el agua a los hogares y otros usuarios. El alcance de estas obras, de acuerdo con el comunicado citado por la administración distrital, cubre la localidad de Kennedy en un horario extendido de 24 horas, desde las 10:00 a. m. del viernes 18 de septiembre hasta las 10:00 a. m. del sábado 19 de septiembre de 2026.

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Las áreas de Kennedy comprendidas en este corte de agua incluyen los barrios Madelena, Valvanera, Metro Sur, India Catalina, La Estancia Protabaco y Casablanca, delimitados entre la diagonal 67 sur y la Autopista Sur, así como de la carrera 71B a la carrera 77A. El propósito principal, según la misma EAAB, es permitir la ejecución de tareas técnicas que minimicen riesgos a largo plazo y aseguren un suministro estable y seguro a futuro.

Ante la interrupción, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá recomienda a los usuarios tomar medidas preventivas. Entre las sugerencias entregadas en sus canales oficiales están llenar el tanque de reserva de las viviendas antes del corte, consumir el agua almacenada en recipientes antes de 24 horas, y utilizar el recurso hídrico de manera racional durante el evento, dando prioridad al lavado de manos y la preparación de alimentos. La EAAB aclara que, para mitigar el impacto en servicios esenciales, habilitará carrotanques con prioridad para clínicas, hospitales y puntos de alta concentración de personas, los cuales podrán ser solicitados a través de la línea de atención telefónica Acualínea 116.

Adicionalmente, la administración local invita a los ciudadanos a consultar los cronogramas y recomendaciones para futuros cortes, como el programado en la localidad de Usaquén la noche siguiente, y así evitar inconvenientes mayores. Toda la información aquí referenciada procede directamente de los comunicados oficiales de la EAAB y de la página web bogota.gov.co.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de la localidad de Kennedy tendrán corte de agua el 18 de septiembre de 2026?

De acuerdo con la información oficial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), el servicio de agua será suspendido por 24 horas en los barrios Madelena, Valvanera, Metro Sur, India Catalina, La Estancia Protabaco y Casablanca, dentro de los límites de la diagonal 67 sur a la Autopista Sur y entre la carrera 71B y la carrera 77A.

¿Cuáles son las recomendaciones de la EAAB para afrontar los cortes de agua en Bogotá?

La EAAB sugiere llenar el tanque de reserva antes del corte, consumir el agua almacenada en recipientes en menos de 24 horas y usar el recurso de manera racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos. Además, los hospitales y centros con alta afluencia pueden solicitar carrotanques llamando a la Acualínea 116.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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