Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Eiheel Sofía Baquero Ramírez, una niña de 12 años, fue encontrada con vida en la noche del miércoles 16 de septiembre en Bogotá, después de permanecer tres días desaparecida. El hallazgo ocurrió cerca de Candelaria la Nueva, un sector de la localidad de Ciudad Bolívar, según confirmó el concejal Jesús David Araque. Posteriormente, la menor quedó bajo el cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de la protección de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en Colombia.

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La desaparición de Sofía se reportó después de que fuera vista por última vez el lunes 14 de septiembre, cuando acompañaba a su abuela en el Hospital Santa Clara. De acuerdo con la información entregada por el concejal Araque, Sofía se encontraba con su hermano de 14 años mientras esperaban a la familiar, que estaba siendo atendida en urgencias. En un momento, el adolescente salió a una tienda cercana para comprar agua y, al regresar, la niña ya no estaba. “Las versiones que nos cuenta la familia son que salen del hospital, el hermano va a (la tienda) y cuando regresa, ella no está”, explicó Araque sobre los primeros momentos del caso.

Tras la denuncia, las autoridades activaron las redes de búsqueda y se difundió la información de la menor para ubicar su paradero. Finalmente, fue ubicada cerca de Candelaria la Nueva, donde la Policía de Infancia y Adolescencia procedió a trasladarla al ICBF. Allí, Sofía quedó en protección mientras se adelanta el proceso administrativo de restablecimiento de sus derechos, un trámite que busca garantizar su bienestar y seguridad frente a cualquier vulneración.

Las circunstancias exactas sobre dónde permaneció Sofía durante los tres días de desaparición y el modo en que fue hallada no han sido divulgadas por las autoridades. Según la Secretaría de Seguridad de Bogotá, este año se han recibido 294 reportes de menores desaparecidos: 162 ya están con sus familias, pero en 52 casos los familiares no han proporcionado la información necesaria para cerrar los reportes oficialmente.

El caso de Sofía surge pocos días después del trágico desenlace de Ana Lucía González, otra niña desaparecida en la ciudad cuyo cuerpo fue hallado sin vida en una alcantarilla en Ciudad Bolívar. Si bien ambos casos no guardan relación entre sí, han reavivado la preocupación sobre la desaparición de menores en Bogotá y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección infantil, según datos de la Secretaría de Seguridad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue hallada Eiheel Sofía Baquero Ramírez tras su desaparición en Bogotá?

Eiheel Sofía Baquero Ramírez fue encontrada con vida cerca de Candelaria la Nueva, en Ciudad Bolívar, la noche del miércoles 16 de septiembre. La información fue confirmada por el concejal Jesús David Araque, quien explicó que la búsqueda se activó después de que la adolescente desapareciera al salir de un hospital con su hermano. Finalmente, la menor fue llevada bajo protección del ICBF mientras se esclarecen los detalles del caso.

¿Cuántos menores desaparecidos han sido reportados en Bogotá durante el año, según la Secretaría de Seguridad?

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad, durante este año se han reportado 294 casos de menores desaparecidos en Bogotá. De esa cifra, 162 ya volvieron con sus familias y en 52 reportes los familiares no brindaron información suficiente para cerrar los casos oficialmente. Estas cifras reflejan la magnitud del problema y la necesidad de mantener activa la búsqueda y protección de los menores de edad en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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