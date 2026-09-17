Por: Portal Bogotá

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La música y la cultura de Bogotá se hacen sentir en el panorama internacional con la nominación de la Orquesta Filarmónica Juvenil de la Filarmónica de Bogotá, en colaboración con el Quinteto Revolucionario, a los Latin Grammy 2026. Este reconocimiento llega gracias al álbum ‘Revolucionario Filarmónico’, seleccionado en la categoría Mejor Álbum de Tango, según lo informó la propia Filarmónica de Bogotá por medio de sus canales oficiales. El proyecto, dirigido por Manuel López Gómez y grabado en el emblemático Teatro Colsubsidio, fusiona el talento joven de la orquesta con las propuestas interpretativas del Quinteto Revolucionario para rendir homenaje a la música del compositor argentino Astor Piazzolla, interpretada aquí con un formato sinfónico, que realza la riqueza y la fuerza expresiva del tango.

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De acuerdo con la información publicada por la Filarmónica de Bogotá, es un logro que destaca la capacidad de Bogotá para organizar y proyectar iniciativas culturales de alto nivel, por medio de instituciones como la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB). El álbum ‘Revolucionario Filarmónico’ representa el trabajo de una nueva generación de músicos, formada en la ciudad y reconocida en uno de los escenarios más importantes para la música latina contemporánea, como lo son los Latin Grammy. Esta nominación no solo celebra la creatividad artística, sino que también posiciona a Bogotá como un epicentro cultural que favorece el desarrollo de propuestas originales dentro y fuera del país.

La noticia fue anunciada por la Orquesta Filarmónica de Bogotá en la red social X, donde manifestaron su entusiasmo por la nominación y resaltaron el trabajo conjunto con el Quinteto Revolucionario. Así mismo, se informa que el álbum ‘Revolucionario Filarmónico’ se encuentra disponible en plataformas digitales para quienes deseen escuchar y descubrir los matices del tango sinfónico que caracteriza este proyecto.

¿Por qué fue nominada la Orquesta Filarmónica Juvenil de la Filarmónica de Bogotá a los Latin Grammy 2026?

La nominación de la Orquesta Filarmónica Juvenil de la Filarmónica de Bogotá, junto al Quinteto Revolucionario, se debe a su álbum 'Revolucionario Filarmónico', dirigido por Manuel López Gómez y grabado en el Teatro Colsubsidio. El disco, dedicado a la obra de Astor Piazzolla en formato sinfónico, fue seleccionado para competir en los Latin Grammy 2026, categoría Mejor Álbum de Tango, según información oficial de la institución.

¿Qué significa que el álbum ‘Revolucionario Filarmónico’ sea de tango sinfónico?

Tango sinfónico se refiere a la interpretación de obras de tango —en este caso, de Astor Piazzolla— con arreglos y ejecución dirigida por una orquesta sinfónica, lo cual enriquece la instrumentación y la expresividad del género, más allá de su formato tradicional. Así, ‘Revolucionario Filarmónico’ propone una experiencia musical que combina la fuerza del tango con la amplitud sonora de la orquesta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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