Por: Portal Bogotá

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Este viernes 18 de septiembre de 2026, el pronóstico del clima para Bogotá, divulgado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), le permitirá a usted programar su jornada y anticiparse a posibles contratiempos causados por el estado del tiempo. De acuerdo con el más reciente informe del IDIGER, la ciudad tendrá una madrugada con cielo mayormente cubierto y se prevé que predomine el tiempo seco. La temperatura mínima, según este reporte, llegará a los 10°C, lo que indica condiciones frías pero habituales para Bogotá.

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Durante la mañana del mismo día, se espera que el cielo permanezca parcialmente cubierto y que continúe el predominio de tiempo seco. Esta información es crucial para quienes deben desplazarse temprano, ya que facilita decidir la mejor ropa y los medios de transporte según las condiciones meteorológicas previstas por el IDIGER. Además, planear actividades al aire libre resulta más sencillo si se conoce previamente que no se esperan lluvias significativas durante las primeras horas del día.

La consulta del pronóstico del tiempo y de lluvias se puede realizar de manera sencilla a través del Sistema Alerta Bogotá (SAB) y los mapas interactivos que ofrece la Alcaldía. De acuerdo con las indicaciones proporcionadas, basta con ingresar a la página mapas.bogota.gov.co, seleccionar el ícono de mapa en la parte lateral derecha, buscar la opción "Otros mapas" en el menú de “Tipos de mapa” y elegir el de “Lluvias". Posteriormente, el usuario solamente debe escribir la dirección deseada en el buscador y, al seleccionarla, la plataforma mostrará en el mapa el estado del clima en el lugar consultado. Este proceso, que puede realizarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet, permite a los bogotanos anticipar si hay lluvias en puntos específicos de la ciudad, lo que es de gran utilidad para quienes requieren información precisa y actualizada para programar sus actividades diarias.

Por su parte, el Sistema Alerta Bogotá (SAB) constituye una herramienta clave para conocer actualizaciones detalladas del clima en la capital. Toda la información sobre el estado del tiempo y eventos meteorológicos puede ser consultada directamente a través del sitio web oficial de este sistema, de acuerdo con datos oficiales.

¿Cuál es el pronóstico del clima para Bogotá el 18 de septiembre de 2026?

Según el informe del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), se pronostica para Bogotá una madrugada con cielo mayormente cubierto y tiempo seco, con una temperatura mínima de 10°C. Durante la mañana, se espera cielo parcialmente cubierto y mantenimiento del tiempo seco.

¿Cómo consultar el mapa de lluvias en Bogotá por internet?

Para conocer el pronóstico de lluvias, usted puede ingresar a mapas.bogota.gov.co, elegir “Otros mapas” y la opción “Lluvias”, luego escribir la dirección del lugar que desee consultar. De esta manera, la plataforma le muestra si hay precipitaciones en la zona escogida, facilitando la planeación de actividades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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