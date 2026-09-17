Por: Caracol TV

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Dos hermanitos, un niño y una niña de 5 y 2 años, fueron rescatados en el barrio La Fragua, de la localidad Antonio Nariño, en el sur de Bogotá, donde fueron dejados solos en una vivienda, al parecer, desde la noche anterior, según informó la Policía Metropolitana. En el primer piso del inmueble, los menores de edad abrieron una ventana con rejas y empezaron a pedir ayuda.

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“Por la línea 123 recibimos el llamado de la comunidad en el cual nos indicaban que había 2 niños al interior de una vivienda en la localidad de Antonio Nariño, Barrio La Fragua, en el cual un niño de 5 años y un niño de 2 años habían sido abandonados. Infancia y Adolescencia de inmediato se pone al frente de la situación y se coordina para poder rescatarlos y recobrar los derechos de ellos y que estuvieran ya con las condiciones necesarias que debe tener un niño”, detalló el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano.

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¿En qué condiciones estaban los hermanitos?

Al llegar a la vivienda, la patrullera Katherin Milena Riaño, del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, encontró a los hermanitos asomados por la ventana. “Yo lo que hago es abordar con tranquilidad y todo el profesionalismo a los niños. Visualmente llegamos a la vivienda, evidenciamos que los niños tenían la ventana abierta. Ellos en ese momento manifiestan que se encuentran solos”, relató.

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Las autoridades, con el apoyo de habitantes del sector, pudieron ingresar al inmueble donde estaban los niños, en donde se veía un par de colchones, uno en cada cuarto, y en condiciones inadecuadas de higiene para los menores de edad. La patrullera dijo que, al ver el estado de los pequeños, “yo lo que procedo a hacer es, obviamente, buscarles ropita, ya que era muy temprano en la mañana. Entonces, por tal motivo, les pongo ropita, los zapatos” y salió con los hermanitos del lugar para llevarlos a un lugar donde sean restablecidos sus derechos.

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Sobre este caso, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, agradeció “por la labor que cumplió Katherine y a toda la Policía Nacional, porque, además, infortunadamente no es un caso aislado”, ya que, según cifras oficiales, en lo corrido de 2026, la Seccional de Protección y Servicios Especiales ha rescatado a 75 niños, niñas y adolescentes en presunto estado de abandono.

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