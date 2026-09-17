Por: Portal Bogotá

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Bogotá vive días de importantes avances en la lucha contra el crimen organizado, específicamente en la desarticulación de estructuras dedicadas a la extorsión. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, autoridades lograron afectar a una estructura del grupo conocido como ‘Tren de Aragua’, vinculada a exigencias económicas a transportadores informales en la capital. De manera puntual, la Fiscalía documentó cómo este grupo delictivo solicitaba más de un millón de pesos a quienes aspiraban a trabajar como transportadores informales en sectores populares de Bogotá, como Bosa El Recreo y el Portal Las Américas.

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El esquema de cobro implicaba que cada conductor debía aportar entre 28.800 y 35.500 pesos semanalmente, sumando una cuota total de cerca de 1.300.000 pesos. Unas 60 personas dedicadas al transporte informal fueron identificadas como víctimas de estas extorsiones en el suroccidente de Bogotá, según las evidencias presentadas por la Fiscalía General de la Nación. El modo de operación consistía en contactar a los transportadores mediante videollamadas y mensajes instantáneos, en los cuales amenazaban con atentar contra la vida de las víctimas o sus familias, incendiarles los vehículos y prohibirles el acceso a sus rutas de trabajo si no entregaban el dinero exigido.

Para organizar este sistema de extorsión, los extorsionistas designaban a un conductor afectado para que recolectara el dinero entre varios colegas, lo transfiriera a billeteras virtuales, y posteriormente eliminara las pruebas físicas de la transacción, todo con el propósito de dificultar el rastreo por parte de las autoridades.

Ante estos hechos, que ocurrieron entre el 19 de febrero de 2024 y agosto de 2026, fueron capturados 10 presuntos integrantes del ‘Tren de Aragua’. Las acciones coordinadas por el Gaula de la Policía en Bogotá, Barranquilla y Tunja permitieron detener a quienes estarían encargados de coordinar los cobros, recibir los fondos en billeteras virtuales y repartirlos entre otros miembros del grupo. La Fiscalía Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir y extorsión, ambos agravados, de acuerdo con los reportes oficiales.

Las autoridades enfatizan la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo utilizando la Línea de Emergencias 123, mecanismo fundamental para fortalecer los procesos investigativos y avanzar en la lucha por una Bogotá más segura.

¿Cómo operaba el ‘Tren de Aragua’ en Bogotá para extorsionar a transportadores informales?

De acuerdo con la información de la Fiscalía General de la Nación, el 'Tren de Aragua' contactaba a transportadores informales mediante videollamadas y mensajes, exigiéndoles cuotas semanales de dinero a cambio de no atentar contra su vida, sus bienes o su permanencia en las rutas. El dinero era recolectado por un conductor designado y transferido a billeteras virtuales con el fin de evitar el rastreo de las autoridades.

¿Cuáles son los delitos agravados que la Fiscalía imputó a los presuntos integrantes del ‘Tren de Aragua’?

Según la Fiscalía General de la Nación, los 10 capturados fueron imputados por concierto para delinquir y extorsión, ambos delitos agravados. El concierto para delinquir consiste en la alianza de varias personas para cometer delitos, y la extorsión agravada implica el uso de amenazas graves como daño físico o económico para obligar a las víctimas a entregar sumas de dinero.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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