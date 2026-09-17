Por: Portal Bogotá

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Un importante avance en materia judicial ha tenido lugar en Bogotá tras la captura de un hombre señalado como presunto responsable del crimen contra una niña de 9 años, quien fue encontrada sin vida dentro de un túnel y red de alcantarillado en el barrio Juan José Rondón, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la ciudad. De acuerdo con información de la Fiscalía General de la Nación, la detención fue ejecutada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) durante la noche del miércoles 16 de septiembre de 2026. La tragedia había sacudido tanto a Bogotá como al vecino municipio de Mosquera, en Cundinamarca, donde la menor fue reportada como desaparecida el pasado 14 de septiembre.

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Según la reconstrucción de los hechos por parte de las autoridades, el sospechoso habría sustraído a la niña de su hogar en el sector de Porvenir Río, en Mosquera. Este acto ocurrió tras una discusión entre el hoy capturado y uno de los familiares de la víctima. Las pesquisas de policía judicial, así como el análisis detallado de las cámaras de videovigilancia instaladas en Porvenir Río, permitieron establecer que el individuo, señalado por la comunidad y registrado en grabaciones, fue visto llevándose a la menor en una motocicleta.

El proceso judicial continúa en desarrollo. El hombre capturado será presentado ante un juez de control de garantías, y según la Fiscalía General de la Nación, enfrenta preliminarmente los cargos de homicidio agravado, acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años, a la espera de que los dictámenes y reportes forenses precisen más detalles sobre la causa exacta del fallecimiento.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses adelanta exámenes y labores especializadas para determinar las circunstancias específicas del deceso, aportando información clave para el esclarecimiento de los hechos. Además, las autoridades investigan si existió la colaboración de otra persona en la comisión de este lamentable crimen. Este caso subraya la importancia de la colaboración ciudadana a través de líneas oficiales como la Línea de Emergencias 123, medio crucial para reportar hechos delictivos y fortalecer la seguridad en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué delitos enfrenta el presunto responsable detenido en el caso de la niña desaparecida en Bogotá?

El hombre capturado deberá comparecer ante la justicia por los delitos de homicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de catorce años y actos sexuales con menor de 14 años. Estos cargos fueron anunciados preliminarmente por la Fiscalía General de la Nación, a la espera de los resultados de los exámenes forenses que podrían consolidar o ajustar la imputación.

¿Cómo ayudó la videovigilancia en Mosquera a la captura del sospechoso del crimen en Ciudad Bolívar?

La revisión de los sistemas de videovigilancia en el sector de Porvenir Río, en Mosquera, fue determinante para las autoridades, pues permitió establecer que el presunto agresor fue captado mientras se llevaba a la menor en una motocicleta. Estos registros fílmicos, junto con el trabajo en conjunto entre autoridades de Mosquera y Bogotá, facilitaron el seguimiento y la captura del sospechoso.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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