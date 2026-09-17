Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá continúa sumando esfuerzos para transformar sus espacios urbanos en lugares más seguros y transitables, tal como lo demuestra la reciente visita de la secretaria Distrital de Movilidad, María Fernanda Ortiz, y su equipo técnico al barrio Marruecos. Esta iniciativa, enmarcada dentro del programa ‘Gabinete Al Barrio’, consistió en un recorrido junto a la comunidad de la localidad Rafael Uribe, en el suroriente de la capital, con el propósito de verificar directamente en el terreno los adelantos de las intervenciones de señalización que actualmente se están realizando en este sector, según información oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad.

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Cada intervención en la infraestructura vial responde al objetivo central de fortalecer la seguridad para quienes se desplazan por la ciudad. Durante la jornada, se dio seguimiento específico a la instalación de resaltos parabólicos, elementos diseñados para reducir la velocidad de los vehículos y proteger especialmente a peatones y ciclistas. Además, se revisó la correcta ubicación de señales de advertencia y la aplicación de los límites de velocidad previamente estipulados para esta zona. La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) destaca la importancia de que cada componente, desde la señalización vertical y horizontal hasta los dispositivos físicos como los resaltos, cumpla su papel en la creación de rutas seguras para todos los habitantes.

La entidad compartió detalles de estas labores en sus canales oficiales, resaltando la participación activa de la comunidad y la coordinación con las autoridades locales. De esta manera, la administración espera responder a las necesidades reales de los ciudadanos, quienes conviven diariamente con los desafíos de la movilidad y esperan soluciones tangibles que mejoren su bienestar.

Estas acciones se integran al esfuerzo más amplio de intervención en espacios públicos de Bogotá, donde ya se han recuperado millones de metros cuadrados de calles y andenes, con el propósito de optimizar la circulación y brindar condiciones dignas y seguras a todos los usuarios viales. El avance verificado en Marruecos refuerza el compromiso de la administración distrital para mantener el ritmo de mejora y escuchar activamente a quienes viven en el interior de cada barrio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué son los resaltos parabólicos y para qué sirven en la movilidad de Bogotá?

Los resaltos parabólicos son dispositivos físicos instalados en las vías para reducir la velocidad de los vehículos. En el contexto de Bogotá, según la Secretaría Distrital de Movilidad, su función principal es ofrecer mayor seguridad a peatones y ciclistas, forzando a los conductores a disminuir su velocidad en zonas de alto flujo o riesgo.

¿Cómo se está mejorando la seguridad vial en el barrio Marruecos de Bogotá?

De acuerdo con reportes de la Secretaría Distrital de Movilidad, la seguridad vial en el barrio Marruecos se fortalece mediante la instalación de resaltos parabólicos, la señalización de advertencia y la implementación de límites de velocidad. Estas intervenciones siguen un proceso de verificación en terreno, en diálogo directo con la comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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