Por: El Espectador

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Una compleja red de extorsión que operaba en el suroccidente de Bogotá fue desmantelada tras la captura de al menos 10 integrantes del Tren de Aragua, organización criminal transnacional que ha ganado notoriedad en los últimos años por su accionar violento. De acuerdo con la Fiscalía, el grupo estaba conformado por más de cinco hombres y tres mujeres, quienes venían cobrando cantidades diarias que oscilaban entre 28.800 y 35.500 pesos colombianos a conductores informales, principalmente bicitaxistas de los sectores de Bosa El Recreo y Portal Las Américas.

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Las exigencias alcanzaban, semanalmente, montos cercanos al millón de pesos, según el material probatorio recopilado por la Fiscalía General de la Nación. Las víctimas, en su mayoría conductores informales, recibían amenazas a través de videollamadas o mensajes de texto, en las cuales los delincuentes advertían sobre posibles atentados contra sus vidas o las de sus familias, así como la quema de vehículos y la expulsión de las rutas de trabajo, si no entregaban el dinero exigido. El sistema de intimidación y cobro era tan sofisticado que existía una distribución clara de tareas: desde Venezuela y Barranquilla se dirigían las exigencias económicas y las estrategias de intimidación, mientras que otros miembros coordinaban los cobros, gestionaban la recepción de pagos y su posterior redistribución dentro de la organización.

La Fiscalía explicó durante la audiencia que, como parte de la estrategia criminal, una de las víctimas era seleccionada para recolectar el dinero de todos los extorsionados, trasladar los fondos a cuentas en billeteras virtuales y, después de enviar el comprobante de la transacción, destruir cualquier soporte físico para evitar el rastreo policial. Las extorsiones se mantuvieron por dos años, desde el 19 de febrero de 2024 hasta agosto de 2026, y la desarticulación de la red se logró en un operativo desarrollado en tres ciudades: Bogotá, Barranquilla y Tunja.

Los detenidos fueron presentados ante una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales Gaula, quien les imputó los delitos de concierto para delinquir y extorsión, ambos con agravantes. El Tren de Aragua, que opera en Bogotá desde 2019, ha sido señalado también por homicidios, trata de personas y tráfico de drogas, generando ingresos ilegales de hasta 1.200 millones de pesos colombianos mensuales, según la Policía de Bogotá. Pese a que el Distrito reporta una disminución del 20,3 % en extorsiones durante 2025, este delito sigue siendo una preocupación para comerciantes y conductores. Las autoridades recuerdan la importancia de denunciar a través de la Línea 165, disponible incluso de forma anónima.

¿Cómo operaba la red del Tren de Aragua en la extorsión a conductores informales de Bogotá?

La organización delincuencial elaboró un mecanismo bien estructurado en el que seleccionaban a una víctima encargada de recolectar los pagos, transferirlos a billeteras virtuales y destruir los soportes de los movimientos para evitar ser detectados. Todo se coordinaba desde otras ciudades y países para dificultar la acción de las autoridades.

¿Qué significan los delitos imputados de concierto para delinquir y extorsión agravada?

El concierto para delinquir implica que varias personas se asocian de manera planificada para cometer delitos, mientras que la extorsión agravada hace referencia a exigir dinero bajo amenazas que ponen en riesgo la vida o integridad de las víctimas, consideradas circunstancias que aumentan la gravedad de la conducta.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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