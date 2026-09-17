Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una profunda indignación se apoderó de la comunidad tras el aparatoso choque múltiple ocurrido en la variante de Ibagué en la mañana de este jueves. De acuerdo con una denuncia hecha por un allegado a uno de los conductores involucrados, el ambiente de emergencia se vio empañado por la conducta de varias personas que, en vez de auxiliar a los accidentados, optaron por saquear la mercancía que transportaba uno de los vehículos siniestrados. Según afirmó John Agudelo en una entrevista desde el lugar de los hechos, mientras el vehículo permanecía inmovilizado tras el impacto, algunos presentes se acercaron exclusivamente para tomar los productos, en vez de prestar apoyo en la difícil situación. "Están aquí en vez de apoyar un accidente de estos. Están saqueando, robando", denunció.

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El accidente afectó a cuatro vehículos, de acuerdo con información de El Nuevo Día, y dejó como saldo tres personas heridas. Entre los lesionados estuvo un motociclista, quien cayó sobre la vía por la situación ocasionada por el furgón involucrado en el siniestro. Además, se reportó que uno de los conductores de los vehículos de carga quedó atrapado en la cabina; tuvo que ser rescatado por organismos de emergencia antes de ser remitido a un centro asistencial.

El furgón accidentado transportaba productos de dulcería y otros alimentos destinados a Barranquilla. A raíz del choque, parte de esta carga terminó esparciéndose sobre la carretera. Esto propició que, en medio de la confusión y el caos propios de la emergencia, algunas personas decidieran apropiarse de los productos, según denunció el amigo del conductor, un hombre de entre 40 y 50 años de edad, oriundo de Ibagué y residente en el sur de la ciudad.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer cómo se produjo el accidente y determinar a qué actores se les atribuirá la responsabilidad. Paralelamente, la denuncia sobre el saqueo en el lugar deja en evidencia los retos que enfrentan las víctimas de accidentes de tránsito no solo por la pérdida material y los daños físicos, sino también por la falta de solidaridad en momentos críticos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió exactamente en el accidente múltiple de la variante de Ibagué?

El accidente múltiple en la variante de Ibagué involucró a cuatro vehículos, y uno de ellos, un furgón que transportaba alimentos y dulces hacia Barranquilla, perdió el control y terminó destrozado junto a su carga en la carretera. El hecho dejó tres personas heridas, incluyendo un motociclista que cayó sobre la vía y un conductor atrapado en la cabina, quien fue rescatado por organismos de emergencia, según informó El Nuevo Día.

¿Por qué hubo saqueo durante la atención del accidente en Ibagué?

De acuerdo con la denuncia de John Agudelo, mientras las autoridades adelantaban las labores de atención de la emergencia, varias personas aprovecharon la confusión para robar parte de la mercancía esparcida en la vía. El entrevistado criticó la falta de apoyo y la actitud de saqueo en vez de solidaridad con las víctimas del accidente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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