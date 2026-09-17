En medio de una agitada situación a nivel nacional, se conocen más detalles luego de que las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de la totalidad de ocupantes que viajaban en la aeronave precipitada en el departamento de Chocó.

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El propio presidente Abelardo de la Espriella comunicó públicamente la trágica noticia sobre el desenlace del accidente aéreo ocurrido en la región.

Entre las víctimas del siniestro figuraba Sandy García, una profesional de la enfermería que desempeñaba sus labores comunitarias a bordo del transporte.

Actualmente, las instituciones correspondientes enfocan sus esfuerzos técnicos en esclarecer con precisión las causas originarias de la caída del avión.

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A la par con las pesquisas oficiales, salieron a la luz revelaciones sobre las circunstancias previas que rodearon a los viajeros accidentados.

En concreto, se divulgó la última comunicación escrita enviada por García a sus parientes, acompañada por grabaciones audiovisuales registradas minutos antes.

Julieth González, cuñada de la enfermera, compartió los detalles durante un diálogo periodístico con Noticias Caracol, recordando la memoria de su familiar.

“Era una mujer muy intachable, muy dedicada a sus padres. Esto es muy duro”, dijo con la voz entrecortada y casi entre lágrimas. Según el relato entregado, la trabajadora de la salud capturó una fotografía al ingresar a la cabina durante la mañana del fatídico domingo.

Posteriormente, remitió la imagen digital a su madre adjuntando el texto descriptivo: “Ya en camino”.

Tiempo después, la mujer produjo un video mientras la aeronave ascendía sobrevolando los alrededores del casco urbano. Adicionalmente, captó material audiovisual donde se observaba la densidad vegetal de la selva del Chocó a través de la ventana.

Se presume que poco después ocurrió el impacto que interrumpió de forma definitiva las transmisiones radiales y telefónicas del vuelo.

Quienes la conocieron destacan la vocación de servicio que caracterizaba a García en el cuidado de los pacientes atendidos.

“Nosotros siempre nos dábamos cuenta de que ella se iba a su brigada por las fotos en sus estados, donde ella tomaba varios registros fotográficos”, comentó la familiar.

“Le gustaba muchísimo apoyar las brigadas. Incluso mi hija sigue su profesión; en este momento ella también es enfermera”.

Por ahora persisten los interrogantes sobre los factores desencadenantes del suceso, mientras los expertos continúan recopilando pruebas en la zona afectada.

¿Qué pasó en accidente aéreo en Condoto, Chocó?

Un trágico accidente aéreo conmocionó al departamento del Chocó tras la precipitación a tierra de una pequeña aeronave comercial en la zona rural del municipio de Condoto.

El hecho ocurrió cuando la avioneta presentó fallas mecánicas poco después de despegar, perdiendo rápidamente la comunicación con la torre de control y los radares de navegación.

La emergencia movilizó de inmediato a los organismos de socorro, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Defensa Civil para iniciar las labores de localización en medio de la densa selva.

Las condiciones meteorológicas adversas y la geografía selvática complicaron el acceso inicial del personal de rescate hasta el punto exacto de la colisión vial y aérea.

Luego de varias horas de búsqueda intensa, los equipos de salvamento lograron ubicar los restos de la aeronave completamente destruida entre la vegetación de la zona rural chocoana.

Las autoridades confirmaron lamentablemente la muerte de todos los ocupantes que viajaban a bordo, entre tripulantes y pasajeros que se desplazaban hacia sus destinos regionales.

Entre las víctimas fatales se encontraban profesionales de la salud, líderes comunitarios y miembros de la tripulación que realizaban labores de transporte en este territorio apartado.

Expertos de la Aeronáutica Civil asumieron la investigación técnica en el sitio para determinar las causas exactas del desplome y verificar las condiciones del vuelo siniestrado.

Las primeras hipótesis de las autoridades consideran posibles fallas en los motores o cambios drásticos en el clima como factores determinantes en la precipitación de la aeronave.

La noticia generó profundo dolor entre los habitantes de la región, quienes utilizaban este medio de transporte aéreo como la opción más rápida para conectar zonas aisladas.

Líderes locales exigieron mayores controles de seguridad operacional y revisiones mecánicas estrictas a las pequeñas empresas que prestan servicio aéreo en el Pacífico colombiano.

La comunidad del Chocó rindió homenajes a los fallecidos mientras las autoridades judiciales avanzaban en las labores formales de identificación y entrega de los cuerpos.

Este lamentable suceso reabrió el debate nacional sobre las garantías de seguridad en la aviación regional y la urgente necesidad de mejorar la infraestructura aeroportuaria.

El Gobierno nacional se comprometió a brindar acompañamiento integral a las familias afectadas y a publicar los resultados finales del peritaje técnico sobre la tragedia.

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