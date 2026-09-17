A pocas horas de confirmarse el hallazgo sin vida de los cinco ocupantes de la avioneta Cessna T206, de matrícula HK-4985, que se accidentó el pasado 13 de septiembre, se conocieron algunos de los últimos registros compartidos por una de las víctimas.

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La aeronave cubría la ruta Condoto-Guaymaral y en ella viajaban las pasajeras Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Fogueredo, además del piloto Mehmet Cankaya.

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La tragedia ocurrió luego de que se perdiera comunicación con la aeronave cuando emprendía su regreso desde el departamento del Chocó, donde las cuatro mujeres habían participado en una jornada de atención médica.

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Entre las víctimas se encontraba Sandy García, una enfermera que hacía parte de la brigada de profesionales de la salud que se desplazó hasta el Chocó para brindar atención especializada a habitantes de la región.

Julieth González, familiar de Sandy, habló con Noticias Caracol y recordó a la enfermera como una mujer “intachable y dedicada a sus padres”. Durante la conversación, González contó que García acostumbraba compartir fotografías y videos de sus desplazamientos, especialmente cuando participaba en las brigadas médicas.

Según relató, en esta ocasión Sandy le envió un video mientras se alejaba del centro poblado y posteriormente otra grabación en la que ya se encontraba sobrevolando el territorio chocoano.

Estos registros se convirtieron en uno de los últimos recuerdos audiovisuales que la familia recibió antes de conocer la tragedia.

“Nosotros siempre nos dábamos cuenta de que ella se iba a sus brigadas por sus estados y las fotos que dejaba en sus redes sociales porque le gustaban los registros fotográficos”, contó González a Noticias Caracol.

Sandy García y las demás integrantes de la misión habían llegado al departamento del Chocó para participar en una jornada de atención especializada que comenzó el viernes 11 de septiembre.

La iniciativa buscaba llevar servicios médicos a comunidades que requieren este tipo de atención, como parte del trabajo desarrollado por la brigada de profesionales voluntarios. Sin embargo, durante el viaje de regreso ocurrió la emergencia.

Después de que se perdiera la comunicación con la aeronave, las autoridades activaron los protocolos de búsqueda y rescate a través del Centro Nacional de Recuperación de Personal, con el propósito de localizar el avión y establecer qué había ocurrido.

Tras confirmarse el fallecimiento de los cinco ocupantes, la Patrulla Aérea Civil Colombiana y Colmédica emitieron un comunicado en el que expresaron sus condolencias a las familias y allegados de las víctimas. Las organizaciones destacaron la labor que desarrollaban los profesionales que integraban la misión humanitaria y resaltaron que habían convertido su profesión en una forma de servicio a las comunidades.

En su mensaje, señalaron que las víctimas dedicaron su tiempo, conocimientos y vocación a atender a personas que necesitaban asistencia médica.

También aseguraron que el compromiso de estas brigadas con las comunidades representa el espíritu de servicio que ha caracterizado la iniciativa durante años.

Defensora del Pueblo envió mensaje a las familias

La defensora del Pueblo, Iris Marín, también se pronunció sobre el accidente a través de su cuenta oficial de X. La funcionaria expresó su solidaridad con los familiares de las cinco personas que integraban la misión médica y destacó el propósito humanitario del grupo.

“Recibimos con profundo dolor la noticia de la muerte de las cinco personas que integraban la misión humanitaria que adelantó una brigada de salud en Condoto, Chocó”.

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Marín resaltó que las víctimas hacían parte de un equipo que recorría diferentes territorios del país con el objetivo de acompañar a las comunidades, proteger la vida y contribuir a aliviar las necesidades de quienes requieren atención.

La defensora también reconoció la vocación de servicio de los integrantes de la brigada y manifestó su acompañamiento a los familiares y seres queridos.

Mientras las familias adelantan los procesos correspondientes tras la tragedia, los últimos videos compartidos por Sandy García permanecen como uno de los recuerdos más recientes de su viaje al Chocó y de la labor humanitaria que realizaba antes del accidente.

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