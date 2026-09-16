Por: EL PILON SA

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El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, confirmó este miércoles 16 de septiembre el hallazgo de la avioneta Cessna T206, de matrícula HK-4985, cuya desaparición había generado preocupación en los últimos días. De acuerdo con el propio mandatario, la aeronave fue localizada luego de extensas labores de búsqueda en una zona montañosa de difícil acceso, ubicada entre los departamentos de Chocó y Risaralda, cerca del Parque Nacional Natural Tatamá. Las autoridades informaron que, lamentablemente, los cinco ocupantes del avión fueron encontrados sin vida.

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Según los reportes oficiales, la avioneta había perdido comunicación el domingo anterior mientras cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y el aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá. El hallazgo se produjo tras la movilización de organismos de socorro y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que desplegó aeronaves y equipos especializados para localizar el aparato. En específico, la operación requirió el uso de un helicóptero UH-60, el cual permitió insertar desde el aire a un equipo de recuperación en el lugar exacto del accidente. El sitio donde fue encontrada la aeronave se ubica a una altura aproximada de entre 2.700 y 3.000 metros sobre el nivel del mar, en un terreno escarpado que complicó considerablemente el acceso por vía terrestre.

Las identidades de las víctimas fueron confirmadas por las autoridades. Entre ellas se encontraba el piloto Mehmet Cankaya. Las otras cuatro personas que iban a bordo eran mujeres integrantes de una misión médica: Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo. Todas habían participado en una brigada de salud en Condoto, según la información conocida, y se dirigían de regreso a la capital del país cuando ocurrió el accidente.

El hecho causó gran consternación entre diferentes entidades. Tanto la Patrulla Aérea Civil Colombiana como Colmédica expresaron su pesar a través de un comunicado, en el que lamentaron la tragedia y resaltaron la labor de las integrantes de la misión médica al servicio de comunidades que requerían atención en salud. Asimismo, extendieron sus condolencias a los familiares y agradecieron los esfuerzos de las autoridades y grupos de rescate involucrados en la búsqueda de la avioneta y la recuperación de los cuerpos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes eran las víctimas del accidente de la avioneta Cessna en Colombia?

Las víctimas del accidente fueron Mehmet Cankaya, quien se desempeñaba como piloto de la aeronave, y cuatro mujeres identificadas como Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo. Estas últimas integraban una misión médica que regresaba a Bogotá tras una brigada de salud en la zona de Condoto, Chocó, según reportaron las autoridades.

¿Cuál fue la ruta y cómo fue la operación de rescate de la avioneta accidentada?

La aeronave cubría la ruta entre Condoto, en el departamento de Chocó, y el aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá, cuando se perdió contacto el domingo anterior al hallazgo. Las labores de búsqueda y rescate se complicaron debido a que la avioneta fue encontrada en una zona montañosa, cerca del Parque Nacional Natural Tatamá, a una altitud de entre 2.700 y 3.000 metros. La Fuerza Aeroespacial Colombiana desplegó equipos y utilizó un helicóptero UH-60 para insertar desde el aire a especialistas encargados de la recuperación de los cuerpos.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.