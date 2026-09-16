Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Dos movimientos sísmicos se registraron durante la tarde de este miércoles en el departamento de Chocó, de acuerdo con el informe oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El primer evento, que se presentó a las 3:12 p. m. el 16 de septiembre de 2026, alcanzó una magnitud de 4,7 y tuvo como epicentro la zona de Medio San Juan, exactamente en Andagoya, a unos 12 kilómetros de Sipí. Según los datos suministrados por el SGC, la profundidad de este primer temblor fue de 40 kilómetros.

Sigue a PULZO en Discover

Minutos después, la actividad sísmica se repitió. El segundo movimiento telúrico fue reportado a las 3:18 p. m. en la misma área de Medio San Juan. En esta ocasión, la magnitud del sismo fue de 3,6 y la profundidad se ubicó en 38 kilómetros, de acuerdo con la misma fuente oficial.

La proximidad entre ambos sismos generó especial interés entre los habitantes y las autoridades, pues solo pasaron seis minutos entre un temblor y otro. Este tipo de sucesos suele activar protocolos de vigilancia y seguimiento, especialmente en regiones donde la actividad sísmica puede repetirse con períodos reducidos de tiempo.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene un monitoreo permanente de este tipo de fenómenos geológicos para ofrecer datos precisos y actualizados. Hasta el momento, la información oficial proporcionada por el SGC se limita a magnitud, profundidad, hora y lugar de los sismos. Es importante reiterar que, de acuerdo con los reportes disponibles, no existen confirmaciones sobre daños materiales ni personas afectadas. Las declaraciones relacionadas con afectaciones se darán a conocer únicamente si las autoridades pertinentes lo confirman.

Con base en los datos divulgados, la población y los organismos de emergencia permanecen atentos a cualquier actualización proveniente del Servicio Geológico Colombiano, que continúa observando la actividad sísmica en el territorio nacional para emitir alertas y reportes ante cualquier acontecimiento relevante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las características principales de los sismos en Chocó, reportados por el SGC?

Según el Servicio Geológico Colombiano, los dos sismos en Chocó ocurrieron con una diferencia de seis minutos. El primero, de magnitud 4,7, rondó los 40 kilómetros de profundidad en Medio San Juan, cerca de Sipí. El segundo alcanzó una magnitud de 3,6 y se localizó a 38 kilómetros de profundidad en el mismo sector.

¿Qué información oficial hay sobre posibles daños por los temblores en Chocó?

De acuerdo con los reportes del Servicio Geológico Colombiano, hasta el momento solo se ha confirmado la magnitud, profundidad, hora y ubicación de los sismos. No hay reportes oficiales sobre daños materiales ni personas afectadas, y cualquier dato sobre este tema será comunicado únicamente por las autoridades competentes.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.