El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo de magnitud 3,1 registrado este miércoles 16 de septiembre de 2026 en inmediaciones de Istmina, Chocó. El movimiento telúrico ocurrió a las 11:59:15 a. m., hora local, y tuvo una profundidad de 44 kilómetros.

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De acuerdo con la información oficial, el evento fue localizado en las coordenadas 4,46° de latitud y -76,71° de longitud. El SGC indicó que el reporte fue establecido mediante un análisis manual y contó con información de 26 estaciones de monitoreo.

El municipio más cercano al epicentro fue Sipí, Chocó, ubicado a aproximadamente 23 kilómetros. También se registró proximidad con municipios del Valle del Cauca: Trujillo, a 51 kilómetros, y El Dovio, a 53 kilómetros.

El sismo presentó un RMS de 0,7 segundos y un gap de 74 grados, parámetros utilizados por la entidad para determinar la calidad y precisión de la localización del evento.

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Por el momento, los datos suministrados corresponden a las características técnicas del movimiento registrado y no incluyen información sobre posibles daños materiales o personas afectadas.

La magnitud de 3,1 corresponde a un evento de baja intensidad en comparación con los terremotos de mayor magnitud, aunque la percepción del movimiento puede variar según la distancia al epicentro, la profundidad y las condiciones del terreno.

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