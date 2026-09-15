Por: Portal Bogotá

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El fortalecimiento del sistema eléctrico es una prioridad en Bogotá y Cundinamarca, y así lo demuestra la ampliación de la Subestación Nueva Esperanza en Soacha. De acuerdo con información oficial de Enel Colombia, este proyecto se integra al Plan de Expansión Bogotá-Región 2030 y ha requerido una inversión cercana a los 75.000 millones de pesos con el objetivo de atender la creciente demanda energética en Bogotá y el centro-oriente del país. La iniciativa busca garantizar la continuidad y seguridad del suministro eléctrico, factor clave para el desarrollo urbano, comercial e industrial de la región.

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La obra destaca por su rapidez en la ejecución y por sus aportes técnicos, entre los cuales se encuentra la instalación de un segundo banco de autotransformación 500/115 kilovoltios (kV) con una capacidad de 450 megavoltamperios (MVA). Este avance duplicó la capacidad instalada de la Subestación hasta alcanzar los 900 MVA, favoreciendo así la confiabilidad de la red eléctrica regional y reduciendo los riesgos ante eventuales fallas en el suministro. Según Enel Colombia, este tipo de infraestructuras resulta primordial para absorber incrementos en la demanda y cubrir contingencias operativas.

La ampliación implicó la llegada de tres transformadores de última generación. Cada uno de ellos pesa cerca de 120 toneladas y tiene dimensiones comparables a tres buses biarticulados del sistema TransMilenio con pasajeros. Estos equipos, diseñados para transformar el nivel de tensión de 500 kV a 115 kV, permiten que la Subestación se conecte directamente al Sistema de Transmisión Nacional, consolidando el aseguramiento del flujo energético en la región.

El proceso logístico para transportar e instalar estos trasformadores supuso una planeación detallada que incluyó controles técnicos rigurosos, ajustes estructurales en vías de acceso, cierres viales programados y pasos controlados sobre el río Bogotá. El despliegue evidenció el nivel de coordinación y compromiso técnico de los equipos encargados, enfrentando y superando desafíos geografícos y de infraestructura.

Finalmente, esta ampliación beneficia a más de cuatro millones de personas, reforzando la estabilidad de la red eléctrica y permitiendo la distribución eficiente de grandes volúmenes de energía. Esta mejora no solo contribuye a la calidad de vida de los habitantes, sino que también respalda el crecimiento habitacional e industrial previsto en la región. La puesta en marcha de la Subestación Nueva Esperanza marca un hito en el desarrollo energético del centro-oriente colombiano.

¿Cuáles son los beneficios de la ampliación de la Subestación Nueva Esperanza en Bogotá y Cundinamarca?

La ampliación de la Subestación Nueva Esperanza fortalece la confiabilidad y estabilidad de la red eléctrica, permite enfrentar el aumento de demanda energética y garantiza respaldo para el crecimiento industrial y habitacional en Bogotá y Cundinamarca, beneficiando a más de cuatro millones de personas según Enel Colombia.

¿Qué significa la capacidad de autotransformación de 500/115 kV y por qué es importante para la región?

La capacidad de autotransformación de 500/115 kV se refiere a la habilidad del sistema para transformar la energía eléctrica de alta tensión (500 kilovoltios) a un nivel de tensión más bajo (115 kilovoltios), facilitando su distribución. Este proceso es clave para conectar la subestación al Sistema de Transmisión Nacional y atender de manera eficiente la demanda energética del centro-oriente colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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