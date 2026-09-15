Por: El Espectador

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Ante la emergencia nacional ocasionada por el terremoto del 10 de agosto, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) anunció la ampliación de la etapa de inscripciones para el crédito educativo en programas de pregrado, permitiendo que los interesados puedan iniciar o renovar su proceso de solicitud hasta el 30 de septiembre. Esta medida ofrece un alivio para estudiantes que, debido a la emergencia, han visto dificultades para recopilar la documentación requerida y completar trámites, incluyendo la firma de garantías necesarias para recibir desembolsos por concepto de matrícula o sostenimiento.

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De acuerdo con la información publicada por Icetex, la convocatoria está dirigida no solo a quienes solicitan créditos por primera vez, sino también a quienes ya están en trámite y aún no han completado el proceso. Asimismo, los estudiantes que hayan pagado sus matrículas con recursos propios durante este semestre podrán solicitar el reembolso correspondiente una vez el crédito educativo sea aprobado.

El presidente de Icetex, Richard Caicedo, señaló: “Extendemos los plazos del calendario de la convocatoria 2026-2 para que existan mayores posibilidades de acceso a la educación superior y sobre todo para que los estudiantes de los territorios afectados por el terremoto soliciten y accedan a este mecanismo”. Con esto, la entidad busca facilitar el acceso a la educación a quienes han sido afectados por la crisis reciente, brindando mayor flexibilidad en los plazos y condiciones.

La convocatoria para el segundo semestre de 2026 contempla opciones de financiación a mediano plazo, las cuales permiten ajustar los pagos de acuerdo con las capacidades económicas de los estudiantes. Según el Icetex, estas modalidades permiten abonar un porcentaje del costo estudiando (30 % o 40 %) y el resto después de graduarse (70 % o 60 %), aplicando tanto para quienes estudian en universidades públicas como privadas. Para quienes requieren cubrir gastos de sostenimiento, hay plazo hasta el 30 de septiembre para solicitar crédito.

Adicionalmente, hasta el 25 de septiembre estarán disponibles nuevas líneas de financiación dirigidas a programas en Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) y Educación Continuada, que incluyen diplomados, certificaciones y formación en segundas lenguas. El Icetex enfatizó que sus trámites son gratuitos y no necesitan intermediarios, invitando a los jóvenes a ingresar al portal oficial de la entidad para completar el formulario de inscripción.

¿Cómo puede solicitar un crédito con Icetex para el semestre 2026-2?

Los interesados en financiar estudios con Icetex deben ingresar al portal oficial, seleccionar la sección 'Créditos educativos', elegir el plan de financiación que más se ajuste a sus necesidades y completar el formulario de inscripción antes del 30 de septiembre. Todos los trámites son gratuitos y no requieren de intermediarios.

¿Qué significa ETDH y qué programas financia el Icetex en esta modalidad?

La sigla ETDH significa Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. De acuerdo con Icetex, esta línea de financiación cubre programas como diplomados, certificaciones en diferentes áreas del saber y cursos para mejorar competencias en una segunda lengua, permitiendo alternativas más allá de la educación universitaria tradicional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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