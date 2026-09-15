Por: El Espectador

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El reciente cambio en el liderazgo del Ministerio de Educación Nacional dejó titulares en Colombia luego de la sorpresiva renuncia de Viviane Morales, oficializada tan solo cinco semanas después de haber asumido el cargo. De acuerdo con el Decreto 1395 de la Presidencia de la República, publicado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Morales presentó su renuncia el pasado 31 de agosto, y el presidente Abelardo de la Espriella la aceptó este 15 de septiembre. El documento señala que, tras la aceptación, el puesto permanecía en vacancia definitiva, formalizando así el cese de las funciones de Morales.

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Según reportes de El Espectador y comunicaciones oficiales, la renuncia de Morales tiene como raíz un tema personal y familiar. En una carta enviada al presidente de la Espriella y difundida públicamente, Morales escribió: “La Biblia dice que El hombre hace planes, pero la palabra final la tiene el Señor. Hoy comprendo más que nunca la verdad que encierra este proverbio. Como tuve ocasión de comentarle personalmente en días pasados, una situación familiar inesperada reclama mi presencia y toda mi atención de manera inmediata”. Más adelante, en entrevista con la revista Semana, Morales especificó que se trataba de una situación de salud que involucra a una de sus hijas, situación que la obligó a retirarse de su cargo en el Ministerio de Educación.

Ante este inesperado giro, el presidente de la Espriella no tardó en anunciar a través de sus redes sociales el nombramiento de Ilva Myriam Hoyos Castañeda como nueva ministra. En un mensaje destacando sus cualidades, el mandatario afirmó: “Su talante, fortaleza, honradez y firme defensa de los valores la preceden. Estoy seguro de que será una gran ministra y de que servirá a Colombia con entrega, carácter y convicción”.

Ilva Myriam Hoyos, según el perfil publicado por la Universidad de la Sabana, es abogada egresada del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, con doctorados en Jurisprudencia de la misma institución y en Derecho de la Universidad de Navarra en España. Su experiencia académica incluye docencia en varias universidades colombianas como la Gran Colombia, la del Rosario, la Santo Tomás y el Externado. En la esfera pública, fue procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia bajo la dirección de Alejandro Ordóñez, periodo en el que tuvo desacuerdos públicos con organizaciones defensoras de la comunidad LGBTIQ+.

¿Por qué renunció Viviane Morales al Ministerio de Educación?

De acuerdo con comunicaciones oficiales y entrevistas a medios como El Espectador y Semana, Viviane Morales decidió dejar su cargo principalmente por una situación personal y familiar. En una carta enviada al presidente Abelardo de la Espriella, Morales explicó que una situación inesperada relacionada con la salud de una de sus hijas exigía toda su atención y cuidado, lo que motivó su salida de la cartera educativa a pocas semanas de haberla asumido.

¿Quién es Ilva Myriam Hoyos, la nueva ministra de Educación de Colombia?

Ilva Myriam Hoyos es abogada con estudios de doctorado en Jurisprudencia y Derecho, reconocida por su amplia trayectoria en la academia y su papel como procuradora delegada en la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia. Además de su experiencia en universidades como la del Rosario y la Universidad Externado, fue funcionaria durante la gestión de Alejandro Ordóñez, periodo en el que se destacó por su firmeza y sus posiciones sobre temas de familia y derechos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.