Por: EL PILON SA

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La embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, sostuvo una reunión clave con Kristi Noem, enviada especial para el Escudo de las Américas, poco antes del encuentro regional convocado para el lunes 14 de septiembre. Este acercamiento bilateral tuvo como centro el avance de las prioridades del presidente Abelardo De la Espriella, enfocadas en la cooperación entre ambos países, según lo reveló la propia Embajada de Colombia en Estados Unidos.

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Uno de los temas principales fue la lucha conjunta contra las organizaciones calificadas como narcoterroristas, aspecto al que la enviada especial Noem otorgó máxima importancia en la relación Colombia-Estados Unidos. El énfasis estuvo en fortalecer las acciones contra esos grupos, lo cual es visto como parte central de la agenda bilateral.

Durante la conversación, Araújo y Noem también abordaron las condiciones de seguridad y estabilidad, señaladas como fundamentales para estimular la inversión extranjera y el desarrollo económico de Colombia. De acuerdo con lo expuesto en la reunión y recogido por la Embajada, el objetivo es que la cooperación entre ambos países no se limite solo al ámbito militar y de seguridad sino que también promueva oportunidades de crecimiento en distintos frentes, incluidos los sectores económico y privado.

En esa línea, Kristi Noem expresó el interés de Estados Unidos en intensificar el trabajo conjunto con el sector privado y ampliar los espacios para la inversión estadounidense en Colombia. Esta directriz, según la información suministrada, responde a las prioridades fijadas para la evolución de la relación bilateral.

La reunión de Araújo en el marco del Escudo de las Américas coincidió con la reciente visita a Colombia de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. El funcionario mantuvo conversaciones con el gobierno de Abelardo de la Espriella, en las que también trataron seguridad, lucha contra el narcotráfico y cooperación binacional.

El Escudo de las Américas constituye una propuesta de alcance regional, orientada a responder de manera coordinada ante organizaciones criminales de narcotráfico y actividades ilícitas transnacionales. Este esquema promueve la articulación entre los países participantes mediante el intercambio de información y capacidades de sus agencias de seguridad, con el objetivo de impactar las redes criminales. Además de sus componentes operativos, la iniciativa busca fortalecer alianzas regionales en materia de seguridad y plantea nuevos desafíos respecto al equilibrio entre operativos militares y estrategias antidrogas tradicionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las prioridades de la cooperación Colombia-Estados Unidos según la reunión de María Consuelo Araújo y Kristi Noem?

En el encuentro entre María Consuelo Araújo y Kristi Noem, las prioridades expuestas para la cooperación bilateral entre Colombia y Estados Unidos incluyeron el fortalecimiento de acciones conjuntas contra organizaciones narcoterroristas, el mejoramiento de las condiciones de seguridad y estabilidad para fomentar inversión y desarrollo económico, y el impulso a la alianza con el sector privado para atraer mayor inversión estadounidense al país.

¿Qué significa ‘Escudo de las Américas’ y cuál es su objetivo principal?

‘Escudo de las Américas’ es una propuesta de cooperación regional orientada a combatir organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas transnacionales. Su objetivo principal es que los países articulen esfuerzos, especialmente mediante el intercambio de información y capacidades de seguridad, para afectar las operaciones de las redes criminales, fortaleciendo así la seguridad y colaboración hemisférica.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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