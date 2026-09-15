Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Sonia Del Cristo Pérez Garavito perdió la vida de forma violenta en Santa Marta después de ser atacada en el interior de su hogar. Los hechos ocurrieron cuando un hombre armado ingresó inesperadamente a la residencia y disparó repetidamente contra ella, impidiéndole cualquier posibilidad de defenderse o pedir auxilio. De acuerdo con la información conocida, el ataque fue sorpresivo y contundente, lo que aumentó la conmoción entre los habitantes del sector.

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Los disparos provocaron pánico y alarma entre los vecinos de la zona. Varias personas, alertadas por el ruido, acudieron rápidamente al lugar con la esperanza de socorrer a Sonia Del Cristo Pérez Garavito. Fue así como, gracias a la intervención de los vecinos, se logró trasladarla en estado crítico a un centro de atención médica, en un intento desesperado por salvarle la vida. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del personal de salud, la severidad de las heridas que recibió hizo que el desenlace fuera fatal.

La víctima se desempeñaba como ama de casa. Su muerte ha dejado una profunda tristeza en la comunidad, que aún no encuentra respuestas sobre el motivo del asesinato. De acuerdo con lo reportado, actualmente las autoridades investigan el caso para esclarecer quién fue el autor del crimen y cuáles habrían sido las causas que motivaron el violento ataque. Por el momento, no se cuenta con información acerca de los posibles móviles del homicidio ni se han adelantado hipótesis oficiales al respecto.

Este caso ha despertado incertidumbre y temor en el sector, mientras la familia y allegados de Sonia Del Cristo Pérez Garavito esperan justicia y esclarecimiento de los hechos. La falta de detalles concretos por parte de las autoridades incrementa la preocupación en la comunidad y deja interrogantes sin resolver sobre la seguridad en los entornos residenciales de Santa Marta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre el asesinato de Sonia Del Cristo Pérez Garavito en Santa Marta?

Según la información más reciente, Sonia Del Cristo Pérez Garavito fue atacada en su vivienda por un hombre armado, quien ingresó y disparó varias veces en su contra, ocasionándole heridas mortales. Los vecinos intentaron auxiliarla y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones. Las autoridades investigan el caso, pero por el momento se desconocen las causas y el responsable del crimen.

¿Por qué están investigando la muerte de Sonia Del Cristo Pérez Garavito?

La investigación se inició porque Sonia Del Cristo Pérez Garavito fue asesinada de manera violenta dentro de su propio hogar. Las autoridades buscan determinar quién es el autor material del ataque y cuáles fueron las razones detrás del ingreso y el ataque armado, ya que hasta ahora no existe información oficial sobre el móvil del crimen ni sobre los posibles responsables.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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