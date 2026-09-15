Por: EL PILON SA

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Félix Abraham Gil, de 23 años, fue hallado muerto este lunes 14 de septiembre en las aguas de la cascada Pozo Verde, ubicada en la zona rural de Santa Marta. El joven había desaparecido el domingo anterior, mientras se bañaba en este sitio natural en compañía de su novia, quien registró los últimos momentos en un video. En este material, de acuerdo con lo reportado por el Periódico Tu Razón y HOY DIARIO DEL MAGDALENA, se oye a la joven pedirle que regrese mientras Abraham nada hacia una parte más alejada del pozo, mostrando su preocupación por la distancia que estaba tomando respecto a la orilla.

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El hecho ocurrió en el sector conocido como La Lisa, jurisdicción de Las Tinajas, cerca del páramo de San Isidro, en el corregimiento de Bonda, área rural de Santa Marta. Según la información recopilada por los medios, Abraham Gil se introdujo al agua y, en un momento dado, se sumergió sin volver a salir a la superficie. Tras percatarse de la desaparición, su pareja llamó la atención de las personas presentes, quienes de inmediato se organizaron para buscarlo dentro de la cascada. La búsqueda se extendió durante varias horas, dificultada por los remolinos y corrientes de retorno que caracterizan aquel pozo, lo que complejizó las labores para dar con su paradero y posteriormente retirar el cuerpo sin vida del agua.

Uno de los amigos de la víctima participó directamente en el rescate al sumergirse en las aguas profundas y, finalmente, hallarlo para utilizar un lazo y sacar el cuerpo sin vida. Este trágico episodio ha causado una profunda preocupación entre los habitantes locales, quienes advierten sobre el peligro de ingresar a Pozo Verde sin la autorización o las precauciones debidas, ya que se trata de un espacio con corrientes y condiciones naturales riesgosas. Pozo Verde es visitado regularmente por bañistas y visitantes que desean disfrutar del entorno natural, lo que pone en evidencia la necesidad de un mayor control y medidas de seguridad en la zona.

Frente a lo sucedido, Adriana Bernal, gestora social y líder comunitaria citada por los medios, informó que, de manera informal, se decidió cerrar el acceso a Pozo Verde para evitar el ingreso de más personas mientras la comunidad evalúa la situación y revisa las condiciones de seguridad. Bernal resaltó que, aunque el turismo permite la contemplación y disfrute de la naturaleza, no debe representar un riesgo mortal, e insistió en la importancia de medidas preventivas para quienes se acerquen a estos atractivos naturales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se considera peligroso bañarse en Pozo Verde en Santa Marta?

Pozo Verde es considerado peligroso principalmente por la presencia de remolinos y corrientes de retorno en sus aguas, como reportaron Periódico Tu Razón y HOY DIARIO DEL MAGDALENA. Estas condiciones naturales dificultaron tanto la búsqueda como el rescate del cuerpo de Abraham Gil, poniendo en evidencia los riesgos para quienes ingresen sin tomar precauciones o sin autorización, en especial en zonas no adecuadas para bañistas.

¿Qué medidas tomaron las autoridades y la comunidad tras la muerte de Abraham Gil en Pozo Verde?

La comunidad, liderada por Adriana Bernal, gestora social, decidió cerrar de manera informal el acceso al Pozo Verde tras el fallecimiento de Abraham Gil, según citaron los medios mencionados. Esta medida temporal busca impedir la entrada de visitantes y así analizar las condiciones de seguridad del sitio, con el propósito de evitar futuras tragedias y concientizar sobre el peligro de ingresar a zonas sin control adecuado.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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