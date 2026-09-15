Por: EL PILON SA

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Abraham Gil, un joven de 23 años, fue hallado sin vida este lunes 14 de septiembre en el pozo conocido como Pozo Verde, ubicado en la zona rural de Santa Marta. El trágico suceso ocurrió después de que Abraham desapareciera mientras se bañaba en el lugar junto a su pareja, en medio de un paseo realizado la tarde del domingo anterior. Según información recopilada por medios como Periódico Tu Razón y Hoy Diario del Magdalena, el hecho sucedió en el sector de La Lisa, jurisdicción de Las Tinajas, en la zona del Páramo de San Isidro, corregimiento de Bonda.

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De acuerdo con las fuentes citadas, mientras Abraham disfrutaba del agua, su novia grababa con el celular y captó los últimos momentos antes de la desaparición. En el video, se oye a la joven decirle “ven” a Abraham, quien se alejaba nadando hacia una parte más profunda del cuerpo de agua. El llamado de la joven refleja la preocupación ante la posibilidad de que algo estuviera ocurriendo fuera de lo común. Solo segundos después, perdió de vista a Abraham, por lo que pidió ayuda a quienes se encontraban en el lugar.

La búsqueda del joven movilizó tanto a personas presentes como a familiares y amigos, quienes se acercaron para participar en las labores de localización. Sin embargo, las complejas condiciones del sitio dificultaron el rescate: las aguas de Pozo Verde presentan remolinos y corrientes de retorno, lo que, según explica el medio, complicó el acceso al cuerpo. Finalmente, después de varias horas, uno de los amigos de Abraham logró ubicarlo sumergiéndose a las profundidades y con el uso de un lazo, consiguieron retirar el cuerpo sin vida.

La comunidad expresó su preocupación ante el peligro que representan lugares como Pozo Verde, donde a pesar de ser frecuentados por visitantes atraídos por el entorno natural, el acceso no siempre se da bajo condiciones seguras. Adriana Bernal, reconocida líder social, informó que tras el fallecimiento se tomó la decisión, de manera informal, de cerrar el lugar al ingreso de visitantes, mientras analizan y revisan las condiciones de seguridad. “El turismo es para visitar y para vivir la naturaleza, no para despedir vidas”, manifestó, insistiendo en la necesidad de adoptar medidas para reducir los riesgos en estos destinos atractivos pero peligrosos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué cerraron el acceso a Pozo Verde tras la muerte de Abraham Gil?

El acceso a Pozo Verde fue cerrado de manera informal luego de la muerte de Abraham Gil, debido a la preocupación de la comunidad por la seguridad de quienes visitan ese sitio natural. De acuerdo con lo declarado por Adriana Bernal, líder social de la zona, esta medida busca impedir temporalmente el ingreso mientras se evalúan las condiciones del lugar y se analizan estrategias para mejorar la prevención de riesgos para los visitantes.

¿Cuáles son los riesgos de bañarse en Pozo Verde en Santa Marta?

De acuerdo con Periódico Tu Razón y demás medios consultados en el artículo, Pozo Verde presenta riesgos importantes para quienes se bañan en sus aguas, principalmente por la presencia de remolinos y corrientes de retorno que complican el nado y pueden llevar a situaciones de ahogamiento. Las condiciones naturales del sitio dificultan las labores de rescate y hacen que el acceso sin precaución a este cuerpo de agua sea potencialmente peligroso.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).