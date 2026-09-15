Por: EL PILON SA

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La tragedia que enluta a la zona rural de Santa Marta tuvo lugar este lunes 14 de septiembre, cuando Abraham Gil, un joven de 23 años, fue hallado sin vida en las aguas de la cascada Pozo Verde. De acuerdo con la información reportada por medios como Periódico Tu Razón y Hoy Diario del Magdalena, la desaparición de Abraham ocurrió el pasado domingo por la tarde mientras disfrutaba de un paseo en compañía de su novia en ese popular sitio natural, ubicado en el sector de La Lisa, jurisdicción de Las Tinajas, cerca del Páramo de San Isidro, corregimiento de Bonda.

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Según la reconstrucción de los hechos, Abraham ingresó al agua y, luego de nadar hacia una zona más alejada, se sumergió sin volver a aparecer en la superficie. La última grabación realizada por su pareja evidencia el momento en que la joven, con cierta inquietud, le pide que regrese hacia la orilla, lo que sugiere que percibió un riesgo inminente. Instantes después, Abraham desapareció completamente de su vista, lo que llevó a una reacción inmediata en el entorno: la joven solicitó ayuda a quienes se encontraban en el lugar mientras familiares y amigos se acercaron para colaborar en la búsqueda.

Las labores de rescate se extendieron durante varias horas, debido a las complicadas condiciones en el interior del pozo, donde las aguas presentan remolinos y corrientes de retorno, situaciones que dificultaron encontrar y extraer el cuerpo del joven. Finalmente, un amigo de Abraham logró localizar el cuerpo sumergiéndose y, con un lazo, permitió que pudiera ser sacado al exterior. Voces 89.4 FM reportó que las características del pozo, en el límite de dos fincas del corregimiento de Bonda, contribuyeron a la complejidad del rescate.

Pozo Verde es un destino frecuentado por bañistas atraídos por su belleza natural. Sin embargo, la muerte de Abraham ha encendido las alarmas entre los habitantes de la zona. Adriana Bernal, gestora social y líder comunitaria, anunció la decisión de cerrar informalmente el acceso al lugar como medida preventiva, mientras se evalúan las condiciones de seguridad. Bernal recalcó la importancia de que los visitantes tomen precauciones y exigió que el turismo contemple el cuidado de la vida: “El turismo es para visitar y para vivir la naturaleza, no para despedir vidas”, expresó.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se considera peligroso bañarse en Pozo Verde, Santa Marta?

El sitio ha sido catalogado como riesgoso debido a la presencia de remolinos y corrientes de retorno en el interior de la cascada, lo que dificulta tanto el nado como posibles labores de rescate. De acuerdo con testimonios recogidos por medios locales, estos factores contribuyeron a la desaparición y fallecimiento de Abraham Gil, lo que ha generado preocupación entre habitantes y autoridades del sector.

¿Qué medidas preventivas se han tomado tras la muerte de Abraham Gil en Pozo Verde?

Luego del trágico episodio, la lideresa comunitaria Adriana Bernal informó que se cerró informalmente el acceso a Pozo Verde, con el fin de impedir temporalmente el ingreso de visitantes. Esta decisión busca dar tiempo a la comunidad para analizar la seguridad del área y reflexionar sobre la necesidad de implementar controles más estrictos que protejan la vida de quienes llegan a estos espacios naturales.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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