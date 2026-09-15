Por: EL PILON SA

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Abraham Gil, un joven de 23 años, fue hallado muerto este lunes 14 de septiembre en el atractivo natural conocido como Pozo Verde, en la zona rural de Santa Marta. Abraham había desaparecido la tarde anterior, el domingo, mientras compartía un baño con su pareja en ese mismo sitio. Su muerte ha causado conmoción entre la comunidad local, que ahora cuestiona la seguridad en espacios como este.

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De acuerdo con la información recogida por varios medios, entre ellos Periódico Tu Razón y Hoy Diario del Magdalena, Abraham ingresó al agua en horas de la tarde. En el video que grababa su novia en esos instantes, ella le pide que regrese al punto donde estaban juntos, inquieta porque Abraham se alejaba hacia una zona más profunda. Pocos segundos después, el joven desapareció de la superficie, lo que desató la alarma entre quienes lo acompañaban.

El hecho se registró en el sector llamado La Lisa, jurisdicción de Las Tinajas, una zona que colinda con el Páramo de San Isidro, en el corregimiento Bonda. Tanto familiares, amigos como presentes en el lugar iniciaron la búsqueda. El proceso resultó complicado, pues el pozo se caracteriza por remolinos y corrientes de retorno —movimientos circulares y zonas donde el agua fluye de regreso hacia el fondo—, elementos que dificultan las labores de rescate.

Finalmente, uno de los amigos de Abraham logró localizar el cuerpo sumergiéndose y atándolo con un lazo para permitir su extracción. El caso ha dejado en evidencia los peligros que pueden representar estos parajes naturales cuando no se toman las debidas precauciones ni se tiene la autorización apropiada para ingresar a ciertos sectores del agua.

La reacción no se hizo esperar. Adriana Bernal, gestora social y líder de la comunidad, indicó que tras la tragedia decidieron cerrar de modo informal el acceso al Pozo Verde. La disposición, aunque temporal, busca prevenir nuevos accidentes y dar espacio para analizar las condiciones de seguridad que requiere este espacio. “El turismo es para visitar y para vivir la naturaleza, no para despedir vidas”, dijo la lideresa, resaltando la urgencia de adoptar medidas que eviten otro incidente similar.

Este hecho ha despertado la reflexión entre los habitantes de la zona acerca de las responsabilidades y acciones necesarias para proteger tanto a los visitantes como a la comunidad local.

¿Cuáles fueron las circunstancias de la muerte de Abraham Gil en Pozo Verde, Santa Marta?

Abraham Gil se encontraba bañándose en Pozo Verde, junto a su pareja, cuando decidió nadar hacia una zona más profunda. En ese momento, según testimonios y videos, su novia le pidió que regresara. Poco después, desapareció bajo el agua. Las labores de búsqueda se extendieron varias horas debido a los remolinos y corrientes de retorno en el lugar, hasta que uno de sus amigos halló el cuerpo en el fondo del pozo.

¿Qué medidas tomó la comunidad tras la muerte de Abraham Gil en Pozo Verde?

Tras la muerte de Abraham Gil, la comunidad local, liderada por Adriana Bernal, optó por cerrar el ingreso al Pozo Verde de manera informal y temporal. La intención de esta decisión es evitar más accidentes mientras se evalúan las condiciones de seguridad que debe ofrecer este atractivo natural para los visitantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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