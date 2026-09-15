Por: EL PILON SA

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Abraham Gil, de 23 años, fue hallado sin vida el lunes 14 de septiembre en las aguas de la cascada Pozo Verde, ubicada en la zona rural de Santa Marta. Según la información reportada por medios como HOY DIARIO DEL MAGDALENA y Periódico Tu Razón, el joven había desaparecido la tarde del domingo anterior, mientras disfrutaba de un paseo en el sector de La Lisa con su pareja. Durante el baño, Abraham ingresó al agua y en un momento se sumergió sin volver a salir a la superficie, lo que desató preocupación inmediata entre quienes lo acompañaban.

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El último registro en video, grabado por su novia, deja en evidencia el ambiente previo a la tragedia. En ese corto, la joven le pide que regrese mientras él nada hacia una zona más alejada del pozo, lo que sugiere una percepción de riesgo por parte de quienes le observaban. Instantes después, el rastro de Abraham se perdió, llevando a su pareja a pedir auxilio de inmediato.

Familiares, amigos y miembros de la comunidad presentes en el sitio organizaron una búsqueda en medio de la preocupación. De acuerdo con los reportes recogidos, la labor fue ardua debido a las complejas condiciones de Pozo Verde, cuya característica principal son los remolinos y corrientes de retorno, dificultando cualquier rescate. Finalmente, varios de sus amigos participaron de manera decidida en el rastreo, logrando localizar el cuerpo tras sumergirse repetidamente y utilizar un lazo para extraerlo del agua.

Pozo Verde es un destino visitado regularmente por personas interesadas en disfrutar de la naturaleza. Sin embargo, la muerte de Abraham Gil ha encendido las alarmas entre los habitantes del corregimiento de Bonda y de la zona de Las Tinajas, resaltando los riesgos inherentes de ingresar sin la debida precaución o sin autorización a cuerpos de agua con características peligrosas.

Adriana Bernal, reconocida gestora social y líder de la comunidad, informó que tras el incidente se decidió cerrar de manera informal el acceso al lugar. Esta medida, según la vocera, es temporal y busca prevenir nuevos accidentes mientras se discuten acciones de seguridad apropiadas. Bernal remarcó la importancia de garantizar que los enclaves turísticos cuenten con medidas ajustadas para disminuir los peligros para visitantes, enfatizando que el turismo debe ser una actividad segura, no una causa de tragedias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es peligroso bañarse en Pozo Verde, en Santa Marta?

Pozo Verde, en Santa Marta, presenta riesgos al estar conformado por aguas en las que se generan remolinos y corrientes de retorno, condiciones que pueden atrapar a quienes ingresan y dificultar la salida, como ocurrió en el caso de Abraham Gil. De acuerdo con reportes de medios locales, la falta de medidas de seguridad y el acceso sin autorización aumentan la probabilidad de que sucedan accidentes fatales en este tipo de ambientes naturales.

¿Qué medidas tomó la comunidad tras la muerte de Abraham Gil en Pozo Verde?

De acuerdo con declaraciones de Adriana Bernal, líder de la comunidad, luego de la tragedia se determinó cerrar de manera informal el ingreso a Pozo Verde como una acción preventiva. El acceso se mantiene restringido mientras los habitantes evalúan nuevas estrategias para mejorar la seguridad del lugar y proteger a los visitantes frente a los riesgos naturales presentes en este entorno.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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