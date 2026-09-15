Por: EL PILON SA

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Abraham Gil, un joven de 23 años, perdió la vida este lunes 14 de septiembre en la cascada Pozo Verde, ubicada en la zona rural de Santa Marta. De acuerdo con información publicada por HOY DIARIO DEL MAGDALENA y Periódico Tu Razón, Abraham Gil desapareció mientras se bañaba en este sitio natural en compañía de su novia, el pasado domingo en horas de la tarde. El hecho tuvo lugar en el sector de La Lisa, en la jurisdicción de Las Tinajas, muy cerca del Páramo de San Isidro, corregimiento de Bonda.

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Las circunstancias apuntan a que Abraham ingresó al agua y, en cierto momento, se sumergió y no volvió a aparecer. El último registro en video, captado por su pareja, muestra a la joven llamándolo mientras él nadaba hacia una zona alejada del cuerpo de agua. El llamado de la novia deja entrever preocupación por la seguridad del joven, al ver que se distanciaba y podría estar expuesto a algún peligro.

Segundos después, la desaparición de Abraham motivó a la joven y a quienes se encontraban en el lugar a pedir ayuda. Rápidamente, visitantes, familiares y amigos se unieron para buscarlo en las aguas del pozo. La búsqueda, que se extendió durante varias horas, estuvo marcada por la dificultad que representan los remolinos y corrientes de retorno que caracterizan este sitio, lo que dificultó tanto la localización como el rescate del cuerpo.

Uno de los amigos de Abraham participó activamente en las labores de rescate, sumergiéndose a las profundidades del pozo. Finalmente, halló el cuerpo sin vida del joven y, mediante el uso de un lazo, pudo sacarlo del agua, según relataron medios locales.

La tragedia ha generado preocupación entre los habitantes del sector ante los riesgos que implica bañarse en lugares naturales como Pozo Verde sin la debida autorización o sin precauciones. Así lo expuso Adriana Bernal, gestora social y líder comunitaria, quien confirmó el cierre informal del acceso al sitio tras la muerte del joven. Bernal subrayó la importancia de que el turismo permita disfrutar la naturaleza sin poner vidas en peligro, e invitó a evaluar las condiciones de seguridad antes de recibir nuevamente visitantes.

Las autoridades y la comunidad ahora analizan las medidas preventivas para evitar incidentes similares en el futuro, mientras el caso de Abraham Gil permanece como un llamado de atención sobre la seguridad en destinos turísticos naturales de la región.

¿Qué riesgos existen al bañarse en cascadas como Pozo Verde, Santa Marta?

Bañarse en cascadas naturales como Pozo Verde expondría a los visitantes a peligros relacionados con remolinos y corrientes de retorno, según reportaron medios como HOY DIARIO DEL MAGDALENA y Periódico Tu Razón. Estas condiciones hacen que la búsqueda y rescate sean especialmente difíciles y aumentan el riesgo de accidentes fatales cuando no se toman las medidas necesarias de precaución y seguridad.

¿Por qué fue cerrado el acceso a Pozo Verde tras la muerte de Abraham Gil?

El acceso a Pozo Verde fue cerrado de manera informal por decisión de la comunidad, liderada por Adriana Bernal, gestora social del sector, con el fin de impedir el ingreso temporal de visitantes y analizar las condiciones de seguridad del lugar. La medida busca prevenir nuevos incidentes trágicos y fomentar la adopción de regulaciones que salvaguarden la vida de quienes desean disfrutar de este atractivo natural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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