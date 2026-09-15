Por: EL PILON SA

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Abraham Gil, un joven de 23 años, fue encontrado muerto en las aguas de la cascada Pozo Verde, ubicada en la zona rural de Santa Marta. Todo ocurrió el lunes 14 de septiembre, después de que Gil desapareciera el día anterior mientras se bañaba en este sitio turístico junto a su pareja. El hecho tuvo lugar en el sector de La Lisa, en la jurisdicción de Las Tinajas, cerca del Páramo de San Isidro, en el corregimiento de Bonda.

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De acuerdo con la información revelada, Abraham Gil ingresó al agua durante la tarde y en un momento se sumergió sin volver a salir a la superficie. En un último video grabado por su novia, se escucha cómo ella le pide que regrese al tiempo que él nadaba hacia una zona más alejada de la cascada. La preocupación de la joven se percibe en su voz al llamarlo, anticipando que algo podría salir mal.

Tras la desaparición, la novia de Abraham alertó de inmediato a quienes se encontraban en el lugar. Vecinos, amigos y familiares participaron de las labores de búsqueda, que se extendieron por varias horas y en medio de difíciles condiciones. Las imágenes registradas mostraron los momentos previos a la tragedia. Según reportó el periódico Tu Razón, las aguas de Pozo Verde se caracterizan por presentar corrientes de retorno y remolinos, lo que dificultó las tareas de rescate.

El cuerpo de Abraham fue hallado dentro del pozo. Uno de sus amigos se sumergió en las profundidades y con ayuda de un lazo logró sacar el cuerpo sin vida. El área es reconocida por ser visitada por turistas que buscan disfrutar de sus paisajes y bañarse en el entorno natural. Sin embargo, lo ocurrido con Abraham elevó la preocupación entre los habitantes del sector por el peligro de bañarse sin precaución o sin el acompañamiento y la autorización adecuada.

Adriana Bernal, reconocida líder social y gestora de la comunidad, comunicó que, tras la muerte del joven, decidieron cerrar de manera informal el acceso al sitio. La decisión se tomó como medida preventiva temporal mientras se analizan nuevas condiciones de seguridad para quienes visitan el lugar. Bernal subrayó: "El turismo es para visitar y para vivir la naturaleza, no para despedir vidas", insistiendo en la importancia de regular el acceso y mantener advertencias claras sobre los riesgos para los bañistas y turistas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las causas del fallecimiento de Abraham Gil en Pozo Verde, Santa Marta?

De acuerdo con lo informado por medios como Hoy Diario del Magdalena y Voces 89.4 FM, Abraham Gil falleció ahogado tras sumergirse en las aguas de Pozo Verde y no volver a salir a la superficie. Las características del pozo, con remolinos y fuertes corrientes de retorno, complicaron su rescate y habrían sido factores determinantes en la tragedia.

¿Qué medidas tomó la comunidad de Santa Marta tras el accidente en la cascada Pozo Verde?

Según declaraciones de Adriana Bernal, líder comunitaria, la comunidad decidió cerrar de manera informal el acceso a la cascada Pozo Verde luego de la muerte del joven. Esta medida busca prevenir nuevas tragedias y evaluar las condiciones de seguridad para los visitantes antes de reabrir el sitio turístico.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).