Por: EL PILON SA

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Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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Abraham Gil, joven de 23 años, falleció en una trágica circunstancia tras desaparecer en las aguas de la cascada Pozo Verde, ubicada en la zona rural de Santa Marta. El hallazgo de su cuerpo se produjo el lunes 14 de septiembre, luego de una intensa búsqueda iniciada tras su desaparición el domingo anterior. De acuerdo con la información recopilada por medios como Periódico Tu Razón y HOY DIARIO DEL MAGDALENA, Abraham había llegado a este reconocido sitio natural acompañado de su novia. Durante la tarde, ambos disfrutaban del lugar cuando el joven ingresó al agua y, en un momento determinado, se sumergió sin regresar a la superficie.

En uno de los videos grabados por su pareja, se escucha un llamado de alerta: la voz de la joven le pide regresar, dando señales de inquietud al notar que Abraham nadaba hacia una zona más alejada del cuerpo de agua. Solo unos segundos después, el joven desapareció completamente de su vista. De inmediato, su pareja pidió auxilio a las personas presentes, quienes formaron un equipo de búsqueda improvisado, uniéndose familiares y amigos que también acudieron al llamado para intentar localizarlo en la cascada de Pozo Verde.

De acuerdo con los registros de prensa local, la tarea de búsqueda fue ardua y se extendió durante varias horas. Las dificultades para encontrar el cuerpo de Abraham estuvieron marcadas por la presencia de remolinos y corrientes de retorno dentro del pozo, condiciones que suelen complicar la salida y búsqueda de personas en el lugar. Finalmente, uno de los amigos de Abraham logró sumergirse en las profundidades y halló el cuerpo, utilizando un lazo para retirarlo del agua.

Pozo Verde, ubicado en el sector de La Lisa, en la jurisdicción de Las Tinajas y en inmediaciones del Páramo de San Isidro, corregimiento de Bonda, es un destino natural frecuentado por visitantes. Sin embargo, la muerte de Abraham Gil ha generado preocupación entre los habitantes del área respecto a la seguridad de bañistas y turistas. Adriana Bernal, gestora social y líder comunitaria entrevistada por HOY DIARIO DEL MAGDALENA, indicó que, tras este suceso, la comunidad decidió cerrar de manera informal el acceso a Pozo Verde. La determinación busca proteger a los visitantes mientras se evalúan nuevas medidas de seguridad en el sitio. Según la líder, el turismo debe estar enfocado en vivir la naturaleza, no en lamentar tragedias, por lo que es fundamental contar con acciones preventivas para evitar futuras pérdidas humanas.

¿Por qué se cierran temporalmente sitios turísticos naturales tras accidentes como el ocurrido en Pozo Verde?

Según lo reportado en medios locales, el cierre temporal del acceso a Pozo Verde fue una decisión tomada por la comunidad tras la muerte de Abraham Gil, con el fin de evitar más tragedias mientras se evalúan las condiciones de seguridad. Esta medida busca prevenir riesgos en zonas donde existen corrientes peligrosas o condiciones no aptas para bañistas, y permite reflexionar sobre la importancia de medidas preventivas para los visitantes.

¿Qué tipo de riesgos existen al bañarse en cuerpos de agua naturales como cascadas y pozos?

De acuerdo con la información presentada, uno de los principales riesgos en lugares como Pozo Verde son los remolinos y corrientes de retorno, que pueden dificultar o impedir que una persona regrese a la superficie después de sumergirse. Estas condiciones, sumadas a la falta de advertencias o medidas de seguridad, incrementan el peligro para quienes ingresan al agua sin la debida precaución.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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