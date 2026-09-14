Una tarde que parecía destinada al descanso y al contacto con la naturaleza terminó en angustia para una pareja que visitaba la cascada Pozo Verde, ubicada en la vereda La Lisa, jurisdicción del corregimiento de Bonda, zona rural de Santa Marta.

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El hecho ocurrió este domingo, cuando un joven ingresó a las aguas de la cascada para nadar, mientras su novia permanecía en la orilla. Lo que parecía ser un último momento de recreación terminó causando una emergencia cuando el hombre dejó de aparecer en la superficie.

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Según las primeras versiones conocidas sobre el caso, el joven se encontraba nadando cuando, después de varios segundos, su pareja notó que no regresaba a la superficie.

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Ante la preocupación, la mujer comenzó a pedir auxilio a gritos. “No sale, no sale… no lo puedo perder así”, habría repetido mientras buscaba ayuda entre las personas que se encontraban en el lugar.

El llamado fue escuchado por un grupo de jóvenes que se encontraba en la zona y que, al parecer, ya se disponía a retirarse. Al percatarse de la situación, decidieron regresar para intentar ayudar.

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Los jóvenes se sumaron a las labores para tratar de encontrar al muchacho dentro de la cascada. La búsqueda se desarrolló en medio de las condiciones propias del lugar, marcado por la profundidad del agua y el entorno natural.

Pese a los esfuerzos realizados durante la tarde, el joven no había podido ser ubicado hasta el momento de esta publicación. La situación causó preocupación entre los visitantes que se encontraban en Pozo Verde, mientras familiares y allegados permanecían a la espera de noticias sobre su paradero.

De acuerdo con la información preliminar, las labores de búsqueda serían retomadas durante las primeras horas de este lunes con el apoyo de organismos de socorro de Santa Marta.

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Entre las alternativas contempladas estaría la participación de buzos especializados, debido a las condiciones y profundidad del sitio donde habría desaparecido el joven. Las autoridades y organismos de emergencia deberán establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el incidente y continuar con la búsqueda hasta lograr ubicarlo.

Por ahora, el caso permanece bajo atención de los equipos de emergencia y no se ha confirmado oficialmente el hallazgo del joven.

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