Una fuerte tormenta que cayó sobre Bucaramanga provocó momentos de tensión durante una función del Circo Hermanos Gasca, cuyos asistentes tuvieron que ser evacuados de la carpa.}

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Hospitalizaron al creador del circo Hermanos Gasca y dan detalles de cómo está: “Muy mala noche”)

La situación fue reportada por Blu Radio, que compartió imágenes del momento en que las personas salieron del lugar ante las condiciones climáticas que se presentaban en la ciudad.

De acuerdo con el reporte, la lluvia y la intensidad de la tormenta llevaron a suspender temporalmente la actividad y a evacuar a quienes se encontraban dentro de la carpa. En las imágenes difundidas por la emisora se observa a los asistentes abandonando el lugar.

Lee También

El episodio ocurrió mientras las autoridades permanecían en alerta por las condiciones meteorológicas en Bucaramanga. La emergencia generó preocupación entre quienes se encontraban en el circo y obligó a tomar medidas para proteger a los asistentes.

Por ahora, la información disponible se concentra en la evacuación preventiva de la carpa y en la fuerte tormenta que afecta a la capital de Santander. No se han confirmado, con los datos suministrados, personas heridas ni daños estructurales en el circo.

Momento en el que los asistentes al Circo Hermanos Gasca son evacuados de la carpa por la fuerte tormenta que cae a esta hora sobre Bucaramanga. Autoridades están en alerta. #VocesySonidos pic.twitter.com/YIPQc96Q8C — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 11, 2026

Por qué se inundó Córdoba; ¿va a seguir lloviendo en los próximos meses?

En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.