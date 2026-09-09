Por: El Espectador

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Bucaramanga fue escenario de la edición número 24 de la feria Ulibro, un evento cultural que reunió durante diez días a más de 70.000 asistentes, de acuerdo con información proporcionada por los organizadores. La clausura, celebrada el pasado 6 de septiembre, estuvo a cargo de Claudio Narea, reconocido guitarrista de la banda chilena “Los Prisioneros”, quien presentó su libro “Los Prisioneros: Biografía de una amistad” y deleitó al público con canciones emblemáticas como “El baile de los que sobran”, “Por qué no se van”, “Tren al sur” y “Pa Pa Pa”.

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En total, la feria desarrolló 400 actividades diversas entre las que se destacaron conversatorios, encuentros con autores, lanzamientos de libros, conciertos, obras de teatro, talleres y tertulias. Estas propuestas contaron con la participación de 500 invitados, incluyendo escritores, poetas, músicos, artistas y representantes de diversas editoriales, en una apuesta clara por robustecer la oferta cultural en la ciudad, según información brindada por la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab).

Camila Botero Santos, directora de Unab Cultural, dio a conocer que más de 10.000 niños y niñas acudieron al evento para participar en actividades dedicadas a la lectura, escritura y oralidad. Asimismo, la Unab destacó el fortalecimiento de espacios dirigidos tanto a autores como a editoriales independientes, con un total de 62 escritores seleccionados para presentar sus obras y la presencia de más de 20 editoriales en los stands, como Mediapluma Editorial, Editorial Monarca, Editores del Manglar y Vericuetos.

Uno de los atractivos principales fue el pabellón infantil y el área dedicada al cómic, considerados los más visitados por el público. La universidad resaltó que los seguidores de la cultura geek encontraron allí un espacio para adquirir stickers, libretas, juguetes, botones y pines. La integración de estos productos formó parte de la apuesta de Ulibro por impulsar emprendimientos y diversificar las experiencias culturales para todos los asistentes.

De acuerdo con los datos presentados por la Unab, la feria Ulibro se consolidó como un evento abierto y plural en el que se promovió la participación activa de diferentes actores, tanto locales como internacionales, contribuyendo así a la dinamización del sector cultural y editorial de la región.

¿Cuántas personas asistieron a Ulibro 2023 en Bucaramanga y quién fue el invitado principal?

De acuerdo con los organizadores de la feria Ulibro, más de 70.000 personas participaron en la edición 24 realizada en Bucaramanga. El invitado principal fue Claudio Narea, guitarrista de la reconocida banda chilena “Los Prisioneros”, quien protagonizó tanto una presentación musical de cierre como la presentación de su libro.

¿Qué actividades y editoriales destacaron en Ulibro 2023 en Bucaramanga?

Durante la feria Ulibro 2023 se desarrollaron 400 actividades, como encuentros con autores, talleres y conciertos, con la participación de 500 invitados. Fueron especialmente notables los espacios dedicados a la infancia y cómic, junto con la presencia de más de 20 editoriales independientes, entre ellas Mediapluma Editorial, Editorial Monarca, Editores del Manglar y Vericuetos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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