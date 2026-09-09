Por: El Espectador

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Bucaramanga vivió un cierre memorable con la edición número 24 de Ulibro, la feria del libro más importante de la ciudad. El 6 de septiembre el evento culminó con la presentación del guitarrista Claudio Narea, miembro de la banda chilena “Los Prisioneros”. De acuerdo con los organizadores, la feria recibió la visita de más de 70.000 personas, consolidando su relevancia como un encuentro cultural destacado en la región.

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Durante diez días, Ulibro ofreció una programación variada compuesta por 400 actividades orientadas a diferentes públicos. Entre estos eventos se destacaron conversatorios, presentaciones de libros, recitales musicales, obras de teatro, talleres y tertulias. Participaron cerca de 500 invitados, entre los que se encontraban escritores, poetas, músicos, artistas y representantes de editoriales, lo que enriqueció la diversidad de la agenda y facilitó el intercambio de ideas y experiencias en torno a la cultura y la literatura.

Camila Botero Santos, directora de Unab Cultural, subrayó la importancia de la participación de las nuevas generaciones en el evento. Más de 10.000 niños y niñas asistieron y participaron activamente en espacios dedicados a la lectura, la escritura y la oralidad. Según información de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, uno de los objetivos principales fue fortalecer los espacios para autores y editoriales independientes; en esta ocasión, 62 escritores seleccionados presentaron sus obras y más de 20 editoriales participaron en la feria.

Un momento destacado de la programación fue la visita de Claudio Narea, quien presentó su libro “Los Prisioneros: Biografía de una amistad”. Además de compartir su historia, Narea realizó el recital de clausura en el que interpretó algunos de los éxitos más reconocidos de la banda, como “El baile de los que sobran”, “Por qué no se van”, “Tren al sur” y “Pa Pa Pa”.

La Unab informó que editoriales independientes como Mediapluma Editorial, Editorial Monarca, Editores del Manglar y Vericuetos participaron en más de 20 stands. También resaltaron que el pabellón infantil y del cómic fueron los espacios más visitados, atrayendo a seguidores de la cultura geek y favoreciendo la presencia de emprendimientos que ofrecieron artículos como stickers, libretas y pines, consolidando a la feria como un espacio abierto y diverso.

¿Cuáles fueron las actividades principales en Ulibro Bucaramanga 2023?

De acuerdo con la información de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, entre las actividades principales de Ulibro estuvieron los conversatorios, presentaciones de libros, talleres, recitales musicales, obras de teatro y tertulias, abarcando públicos de todas las edades y promoviendo la participación tanto de autores reconocidos como de escritores y editoriales independientes.

¿Qué papel tuvieron las editoriales independientes en la feria Ulibro Bucaramanga?

La edición 24 de Ulibro incluyó una presencia significativa de editoriales independientes, con más de 20 stands de sellos como Mediapluma Editorial y Editorial Monarca. Este enfoque permitió fortalecer escenarios para autores que buscaban mostrar sus obras, facilitando el intercambio cultural y promoviendo nuevas voces en la literatura regional y nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.