Por: El Espectador

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Bucaramanga vivió la clausura de la edición número 24 de Ulibro, una de las ferias literarias más importantes de la ciudad. El cierre tuvo lugar el pasado 6 de septiembre y contó con la destacada participación de Claudio Narea, guitarrista de la reconocida banda chilena “Los Prisioneros”, quien se encargó de presentar su libro ‘Los Prisioneros: Biografía de una amistad’ y ofrecer un recital memorable. Los organizadores destacaron el éxito de la convocatoria, pues la feria reunió a más de 70.000 asistentes a lo largo de los diez días de programación, según información suministrada por la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab).

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El evento ofreció un intenso y diverso calendario de 400 actividades, entre conversatorios, encuentros con autores, lanzamientos de libros, conciertos, obras de teatro, talleres y tertulias. A estas actividades acudieron unos 500 invitados, entre quienes se incluyeron escritores, poetas, artistas, músicos y representantes de diversas editoriales, evidenciando la amplitud y pluralidad de la programación. Camila Botero Santos, directora de Unab Cultural, destacó la masiva presencia de niños y niñas en el evento, especificando que más de 10.000 participaron activamente en actividades centradas en lectura, escritura y oralidad.

Desde la Unab resaltaron también un aspecto clave de la edición de este año: los espacios destinados a autores y editoriales independientes. En ese sentido, 62 escritores independientes tuvieron la oportunidad de presentar sus obras, y más de 20 editoriales participaron activamente, entre las que se encuentran Mediapluma Editorial, Editorial Monarca, Editores del Manglar y Vericuetos, quienes contaron con stands propios. La inclusión de estos nuevos actores contribuyó a la pluralidad y el fortalecimiento de la oferta literaria en la región.

El evento también integró espacios distintivos como el pabellón infantil y el del cómic, que figuraron entre los más visitados. Además, la feria ofreció atractivos para la comunidad ‘geek’, que pudo adquirir stickers, libretas, juguetes, botones y pines, uniendo emprendimientos y cultura popular en la consolidación de nuevas apuestas culturales para Ulibro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las actividades más concurridas de Ulibro 2023 en Bucaramanga?

De acuerdo con información de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, los espacios más visitados fueron el pabellón infantil y el del cómic. Además, las actividades de lectura, escritura y oralidad para niños y la presencia de emprendimientos con productos culturales también atrajeron a un amplio público.

¿Qué papel tuvieron los autores independientes en la feria Ulibro 2023?

Durante la edición 24 de Ulibro se fortalecieron los espacios para autores y editoriales independientes. En total, participaron 62 escritores independientes y más de 20 editoriales con sus propios stands, permitiendo que nuevas voces y propuestas llegaran a un público diverso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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