Por: El Espectador

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Bucaramanga vivió recientemente el cierre de la edición número 24 de Ulibro, la feria del libro que reunió a miles de asistentes en torno a la literatura, las artes y la cultura. El evento, que culminó el 6 de septiembre, tuvo su clausura con la presentación de Claudio Narea, reconocido guitarrista de la banda chilena “Los Prisioneros”. De acuerdo con los organizadores, la feria recibió una asistencia superior a 70.000 personas, consolidándose como uno de los encuentros culturales más importantes del país.

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La programación se extendió por diez días, en los cuales se organizaron 400 actividades que abarcaron una variedad de manifestaciones culturales. Entre estas actividades se destacaron conversatorios, presentaciones de libros, talleres, tertulias, obras de teatro y conciertos. De acuerdo con datos de la organización, participaron cerca de 500 invitados, entre escritores, poetas, músicos, artistas y representantes de editoriales, lo que dio un carácter diverso y enriquecedor al evento.

Camila Botero Santos, directora de Unab Cultural, resaltó el impacto de la feria en el público infantil, pues más de 10.000 niños y niñas asistieron y estuvieron involucrados en actividades enfocadas en la lectura, la escritura y la oralidad. La Universidad Autónoma de Bucaramanga resaltó también que durante estos diez días se fortalecieron los espacios dirigidos a autores y editoriales independientes, permitiendo la presentación de obras de 62 escritores y la participación de más de 20 editoriales.

En este marco, Claudio Narea no solo fue el encargado de cerrar el evento con un recital que recorrió grandes éxitos de “Los Prisioneros” como “El baile de los que sobran”, “Por qué no se van”, “Tren al sur” y “Pa Pa Pa”, sino que también presentó su libro “Los Prisioneros: Biografía de una amistad”.

La feria contó con la presencia de editoriales independientes que participaron en más de 20 stands, entre ellas Mediapluma Editorial, Editorial Monarca, Editores del Manglar y Vericuetos, según informó la Unab. Además, el pabellón infantil y el del cómic fueron descritos como los espacios más visitados. Los aficionados a la cultura geek encontraron allí artículos como stickers, libretas, pines y juguetes, fortaleciendo así el vínculo entre literatura y emprendimientos culturales en Ulibro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas personas asistieron a Ulibro 2023 en Bucaramanga?

De acuerdo con los organizadores de Ulibro, la edición 24 de la feria celebrada en Bucaramanga contó con la participación de más de 70.000 asistentes, consolidándose como un evento destacado en el panorama cultural regional.

¿Qué actividades se destacaron en la edición 24 de Ulibro según Unab?

Durante los diez días de Ulibro, se llevaron a cabo 400 actividades, entre las que sobresalieron conversatorios, talleres, presentaciones de libros, obras de teatro y conciertos, con la participación de 500 invitados y especial atención a la oferta infantil y la presencia de editoriales independientes, según datos proporcionados por la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab).

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.