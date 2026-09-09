Por: El Espectador

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Bucaramanga vivió el cierre de la edición número 24 de Ulibro el 6 de septiembre, en un evento cultural que logró congregar a más de 70.000 asistentes, según reportaron los organizadores. El broche final lo puso Claudio Narea, guitarrista de la mítica banda chilena “Los Prisioneros”, quien además presentó su libro titulado “Los Prisioneros: Biografía de una amistad” y fue protagonista del recital de clausura. De acuerdo con la información entregada por la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab), institución organizadora de la feria, el evento se extendió durante diez días y ofreció una agenda diversa con alrededor de 400 actividades y la participación de 500 invitados entre escritores, poetas, músicos, artistas y editoriales.

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Durante la programación se llevaron a cabo múltiples conversatorios y encuentros con autores, así como lanzamientos de libros, conciertos, obras de teatro, talleres y tertulias. Camila Botero Santos, directora de Unab Cultural, destacó la presencia de más de 10.000 niños y niñas que participaron en actividades de lectura, escritura y oralidad. Este enfoque en la infancia buscó fomentar el hábito lector desde temprana edad, uno de los principales objetivos de la feria.

La Unab enfatizó que en esta edición también se fortalecieron los espacios para autores y editoriales independientes, brindando la oportunidad a 62 escritores para presentar sus obras y contando con más de 20 editoriales en el recinto. Entre las editoriales presentes se encontraban Mediapluma Editorial, Editorial Monarca, Editores del Manglar y Vericuetos, que tuvieron sus stands a disposición del público, favoreciendo el acercamiento entre los creadores y los lectores.

El pabellón infantil y el área dedicada al cómic fueron los espacios más concurridos, de acuerdo con la universidad. Además, este año, la feria volvió a atraer a los aficionados a la ‘cultura geek’ mediante la venta de stickers, libretas, juguetes, botones y pines. Los pequeños emprendimientos se sumaron a la oferta, consolidando la apuesta de Ulibro por diversificar la experiencia cultural e impulsar el talento creativo en Bucaramanga. Toda esta programación respondió al interés de fortalecer la escena cultural local y de seguir posicionando a Ulibro como un referente en Colombia.

¿Cuáles fueron las actividades más destacadas de Ulibro 2023 en Bucaramanga?

Según informó la Universidad Autónoma de Bucaramanga, durante los diez días de Ulibro 2023 se realizaron 400 actividades, entre las que sobresalieron los conversatorios, encuentros con autores, lanzamientos de libros, conciertos, obras de teatro, talleres y tertulias. El evento de clausura con Claudio Narea y la amplia presencia de niños en actividades de lectura también fueron ejes centrales de la programación, así como la participación de más de 20 editoriales independientes.

¿Por qué fue importante la presencia de editoriales y autores independientes en Ulibro?

De acuerdo con la Unab, la edición 24 de Ulibro fortaleció los espacios para autores y editoriales independientes, permitiendo que 62 escritores presentaran sus obras y que más de 20 editoriales tuvieran un lugar destacado en la feria. Esto propició el fomento de nuevas voces literarias y el acercamiento directo entre creadores y público, lo que se traduce en un impulso relevante para la diversidad y el fortalecimiento de la industria editorial alternativa en Bucaramanga.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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