Por: El Espectador

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La ciudad de Bucaramanga vivió el cierre de la edición 24 de la feria Ulibro el pasado 6 de septiembre. El evento concluyó con la presentación de Claudio Narea, guitarrista de la reconocida banda chilena “Los Prisioneros”, quien también fue el encargado del recital de clausura. De acuerdo con la organización, la asistencia a esta edición superó las 70.000 personas, una cifra que refleja el gran interés y la acogida de la feria entre los ciudadanos y visitantes.

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Durante diez días, la programación de Ulibro ofreció un variado repertorio cultural con 400 actividades. Entre ellas, se llevaron a cabo conversatorios, encuentros con autores, lanzamientos de libros, conciertos, obras de teatro, talleres y tertulias. A estos espacios acudieron 500 invitados, entre escritores, poetas, músicos, artistas y representantes de editoriales, quienes aportaron su visión y experiencia en el mundo literario y artístico. La diversidad de las actividades permitió que el público disfrutara de propuestas para todas las edades y gustos.

Camila Botero Santos, directora de Unab Cultural, enfatizó que más de 10.000 niños y niñas participaron en actividades enfocadas en la lectura, la escritura y la oralidad. Según señalamiento de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, durante estos días se ofrecieron espacios de fortalecimiento para autores y editoriales independientes: se seleccionaron 62 escritores para presentar sus obras y participaron más de 20 editoriales. La presencia de editoriales independientes fue notoria y en los más de 20 stands destacados estuvieron sellos como Mediapluma Editorial, Editorial Monarca, Editores del Manglar y Vericuetos.

El pabellón infantil y el del cómic resultaron ser los más concurridos, según información de la universidad. En estos espacios, los aficionados a la cultura geek y los emprendimientos encontraron su oportunidad para comercializar productos como stickers, libretas, juguetes, botones y pines. Este tipo de iniciativas sirvieron para consolidar la apuesta de Ulibro por una oferta cultural amplia e incluyente.

¿Qué actividades destacadas se realizaron en la edición 24 de la feria Ulibro en Bucaramanga?

Durante la edición 24 de Ulibro en Bucaramanga, se organizaron 400 actividades a lo largo de diez días, entre las que sobresalieron encuentros con autores, conversatorios, lanzamientos de libros, talleres, conciertos, obras de teatro y tertulias. Además, espacios como el pabellón infantil y del cómic atrajeron especialmente a niños, niñas y aficionados a la cultura geek.

¿Cuántas personas asistieron y qué impacto tuvo la feria Ulibro 2023 en Bucaramanga?

La feria Ulibro 2023 contó con la asistencia de más de 70.000 personas, según destacaron los organizadores. Este alto número de visitantes refleja el impacto y la relevancia de la feria en la vida cultural de Bucaramanga, así como su capacidad para ofrecer espacios a autores independientes y fomentar el interés de públicos diversos, especialmente el infantil.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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